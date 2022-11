Los beneficios de practicar remo indoor con las máquinas de entrenamiento de Johnson Fitness Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 18:13 h (CET)

Entrenar fuerza, cuidar la salud y el cuerpo y mantener una buena postura son algunos de los tantos beneficios que se obtienen a partir de una actividad completa como el remo indoor. Estas máquinas permiten al deportista ejecutar movimientos de brazos, espalda y pecho, mediante los cuales se trabaja todo el core, combinando ejercicios de fuerza con entrenamiento cardiovascular.

Dado que se trata de una actividad versátil, de bajo impacto, el remo indoor es recomendado para todas las edades. Además, con las máquinas profesionales de Johnson Fitness, es posible practicar remo indoor desde el hogar, con máquinas resistentes y de alta calidad.

Básicamente, existen dos tipos de remos indoor: remos magnéticos y remos de agua. Estos dos tipos de máquinas de remos se pueden encontrar en la tienda online de Johnson Fitness, en el apartado de Remos.

Los beneficios de practicar remo en máquina Entre los principales puntos a favor del remo en máquina, destaca principalmente la cantidad de músculos y tipos de ejercicio que abarca este entrenamiento. Al utilizar máquinas de remo, una persona está activando las piernas, la espalda, los brazos, el tronco y el abdomen, con movimientos horizontales hacia delante y hacia atrás. De esta manera, no solo se está trabajando la fuerza en más del 80 % del cuerpo, sino que también se complementa con entrenamiento aeróbico, excelente para mejorar la capacidad cardiovascular. Es decir que, modelando el físico a través del remo indoor, también se cuida la salud, principalmente la del corazón.

A partir de distintos estudios, se ha comprobado que al ejercitarse dos veces por semana con esta actividad, se trabajan grupos musculares que no se activarían de otra forma, lo cual ayuda también a prevenir lesiones y mejorar la postura.

Son todos estos beneficios los que hacen que el entrenamiento con equipos de remo sea uno de los más recomendados para todas las edades. Se trata de una de las máquinas fitness más fáciles de usar, ya que no requiere experiencia previa y, dada su versatilidad, puede moderarse la intensidad del ejercicio según la capacidad física de la persona.

Recuperarse del entrenamiento con Johnson Fitness Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, el remo indoor puede ser una actividad de entrenamiento completo y además puede ser utilizado para aliviar la fatiga muscular a través de sesiones cortas de recuperación.

Ya sea con máquinas Matrix Fitness de remos magnéticos, o con los remos de agua con modelos de madera de WaterRower, realizar este completo ejercicio en el interior del hogar conlleva múltiples beneficios, dado que son aparatos de remo diseñados para brindar una experiencia de entrenamiento de alta calidad, incluso en altas intensidades.

De la mano de Johnson Fitness, los deportistas a su vez pueden contar con productos wellness, especializados en proporcionar una profunda recuperación post-entrenamiento. Con artículos para masajes, relajación y conexión cuerpo-mente, Johnson Fitness provee de una experiencia completa de bienestar, durante y después de ejercitarse, para maximizar la recuperación y garantizar mejores resultados.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.