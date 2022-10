Aula Joven presenta la gran variedad de actividades extraescolares para adolescentes que ofrece Emprendedores de Hoy

Las actividades extraescolares no son solo para los niños, sino que también tienen importancia en la adolescencia.

Son útiles para fomentar el aprendizaje, ayudar al rendimiento académico y desarrollar las habilidades sociales. También permiten mejorar la salud psicológica y emocional.

Aula Joven es un espacio en Madrid donde ofrecen algunas de las mejores actividades extraescolares para adolescentes. Sus servicios son completos, divertidos y, además, a precios muy competitivos.

¿Por qué las actividades extraescolares son beneficiosas en la adolescencia? Diversos estudios demuestran que las actividades extraescolares ayudan a mejorar el rendimiento académico de los adolescentes. Además, aquellos que realizan actividades de estudio o apoyo, no solo consiguen subir sus notas, sino que amplían sus conocimientos de una manera diferente a la aprendida en el colegio o instituto.

De acuerdo con la UNESCO y la OCDE, la participación en este tipo de actividades también contribuye a que los jóvenes desarrollen habilidades psicosociales, tales como la autoestima o la identidad propia o de pertenencia.

La salud mental también se ve favorecida, ya que las actividades extraescolares favorecen las relaciones entre iguales e incrementan las competencias a nivel social. Esto, a su vez, ayuda a desarrollar un estado de bienestar mental y felicidad.

En lo que respecta al aspecto físico, realizar acciones deportivas o dinámicas mantiene el cuerpo activo y mejoran el estado de salud física.

Por último, a pesar de no afectar directamente el desarrollo físico o mental de los adolescentes, la participación en cualquier actividad extraescolar los aleja de conductas de riesgo, como el consumo de alcohol y otras drogas.

Actividades extraescolares para adolescentes disponibles en Aula Joven Desde Aula Joven combinan la diversión y el aprendizaje para ofrecer algunas de las mejores actividades extraescolares para adolescentes. El objetivo de estas es que los participantes se encuentren a sí mismos, conociendo sus hobbies y aprovechen el tiempo tras las horas lectivas, a la vez que potencian sus aficiones y destrezas.

Entre sus opciones disponibles se encuentran las actividades deportivas, tanto en equipo como individuales. El fútbol, voleibol, baloncesto, gimnasia, atletismo y patinaje, son algunas de las prácticas que imparten.

También enseñan idiomas por medio de actividades lúdicas adaptadas a distintos niveles. Con sus clases, los participantes aprenderán a comprender y expresarse, de manera escrita y oral, en inglés, francés o alemán.

Otras opciones que presentan promueven la expresión corporal y el movimiento, como son las actividades artísticas. Los adolescentes tendrán opción de escoger entre teatro, magia, circo y baile en todas sus disciplinas.

Las artes plásticas también son una opción. Con estas extraescolares se pueden estimular las capacidades sensoriales mediante el empleo de diferentes técnicas de expresión plásticas, como son el dibujo, la pintura o la cerámica.

Por otro lado, también ofrecen preparación en su Escuela de Música. En esta, los participantes de todas las edades podrán aprender lenguaje musical, ritmos y diferentes melodías. Para ello, podrán elegir el instrumento de su preferencia.

Aula Joven hace posible que los adolescentes aprendan mientras se divierten. Las amplias opciones que ofrece le convierten en una muy buena alternativa para completar el horario lectivo de forma segura, divertida y respetuosa.



