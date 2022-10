Ropa personalizada para enduro, motocross y trail en ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:54 h (CET)

Llevar una camiseta personalizada en una competición de motocross aporta un plus de distinción y propicia una sensación de profesionalidad, entereza y disposición para dar lo mejor de sí en cada evento.

De esta manera, contar con un equipo diseñado a gusto de cada competidor es conveniente, oportuno y necesario en la práctica del off road.

Por este motivo, ADHESIVOSEMBARRADOS, una tienda especializada en la venta y diseño gráfico aplicado a motos sobre todo off road, cuenta con una línea de ropa personalizada para motocross, enduro y trail, a través de la cual los clientes pueden elegir el diseño y grabado de todas sus prendas deportivas.

Adhesivos y ropa personalizada para enduro Esta marca empezó en el mercado como un negocio dedicado a la venta de adhesivos personalizados para motos off road, y con el paso del tiempo, ha ido incorporando nuevas líneas de productos con la finalidad de ampliar su oferta. De esta manera, actualmente también incluye entre sus propuestas el diseño y venta de adhesivos para quads y karts, además de pegatinas para motos de carretera y supermotard, entre otras.

De la misma manera, ADHESIVOSEMBARRADOS realiza ropa personalizada como sudaderas, camisetas de motocross, chalecos de enduro, chaquetas moto trail e indumentaria para ciclismo, tales como maillots y culottes.

Esta marca entiende que el uso de la vestimenta por parte de los deportistas no solo refiere a un tema estético, sino que también tiene un sentido de identificación para el piloto. Por ese motivo, desde ADHESIVOSEMBARRADOS otorgan la posibilidad de, a partir de una amplia variedad de maquetas, personalizar la opción que mejor se adecúe a las preferencias del cliente.

¿Cómo acceder a la ropa personalizada para enduro, motocross y trail? ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece diferentes diseños de indumentaria que pueden ser modificados al 100 %, eligiendo el tipo de tela, colores, logotipos y números. Asimismo, es posible incluir nombre y dorsal o cualquier otro detalle personal.

De forma cómoda, rápida y sencilla, todas las especificaciones pueden ser tramitadas y transmitidas a través de un contacto directo con los diseñadores de la firma mediante el uso de WhatsApp, donde recibirán el asesoramiento de un profesional.

Además de los adhesivos y la ropa personalizada para enduro, motocross y trail en la que destaca la combinación de camiseta y chaleco, ADHESIVOSEMBARRADOS también se dedica a la fabricación y venta de fundas de asientos de moto y quad, las cuales, al igual que el resto de sus productos, pueden comprarse directamente desde su página web.

Un aspecto a destacar es que la personalización de la indumentaria se lleva a cabo mediante un proceso de sublimación. A partir de este método se evita el desgaste, levantado y agrietado de la impresión durante los lavados.

Accediendo a su página web, los clientes podrán acceder al amplio catálogo de productos de la marca y obtener los productos personalizados que están buscando para realizar sus actividades deportivas.



