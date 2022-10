Optimización de la inversión publicitaria digital con Luce IT Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 18:14 h (CET)

Está demostrado que publicar anuncios online permite aumentar exponencialmente el tráfico en una web.

Sin embargo, aumentar el número de impresiones y clics de los anuncios digitales, no siempre va acompañado de un aumento de leads cualificados, o de una inversión que genere el retorno óptimo en las campañas de marketing digital. Diseñar estrategias de publicidad SEM óptimas y automatizas para conseguir un mayor retorno de la inversión generando conversiones por el mínimo coste es la tarea de cualquier director de marketing.

Para las grandes organizaciones que gestionan una gran cantidad de campañas, grupos de anuncios y keywords, en Luce IT han creado una solución específica para optimizar automáticamente la inversión en Search Ads: Smart Concordance Management o SCM.

Un control eficiente para search ads A diferencia de las campañas publicitarias tradicionales, la publicidad digital permite que el cliente se acerque más eficientemente a la marca. Esto requiere diseñar una estrategia que contemple varios medios, entre los que destacan anuncios publicados en los principales motores de búsqueda y redes sociales, posicionamiento a partir de la aparición reiterativa del nombre de la marca en diferentes plataformas, rediseño y lanzamiento de sitios web más interactivos, etc. Todas estas estrategias necesitan de un control óptimo de las opciones de ads presentes en motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo, para lo cual es necesario revisar constantemente las acciones y decisiones que se tomen durante todo el proceso de divulgación de la campaña.

Lo anterior implica una gestión inteligente sobre las concordancias en las cuentas de search ads de la compañía, con lo cual se espera distribuir más eficientemente las keywords utilizadas y ampliar el número de clics sobre el contenido. Esto permite crear una audiencia más precisa y eliminar las manualidades que disminuyen el ROAS de las campañas publicadas. Mantener un control exhaustivo sobre las opciones de ads también ayuda a estructurar modelos de recomendación que garanticen una mejor experiencia al cliente y diseñen un sistema más efectivo de decisión automática basado en modelos IT complejos y específicos.

Luce IT y sus soluciones de optimización La acción conjunta de toda esta planificación y control es la que permite que una publicidad display logre los objetivos esperados por la compañía en términos de posicionamiento, reputación y flujo de usuarios. Es por esto que Luce IT ofrece un completo plan de soluciones de analítica, testing, CRO, UX y personalización; construido a partir del ecosistema propio de las compañías y adaptado a cada elemento del customer journey.

Gestionar de forma adecuada la concordancia de palabras clave en las cuentas de Seach Ads es el primer paso para mejorar la distribución de keywords y maximizar los clics con el menor coste posible, consiguiendo una optimización total de las tus campañas de anuncios digitales. Luce IT dispone de la capacidad de añadir inteligencia artificial y automatización en las cuentas de anuncios paid media para lograr una optimización real de las campañas de marketing digital. La empresa dispone de casos demostrados en grandes compañías españolas. Para saber más, los directores de marketing o empresas interesadas pueden contactar con su equipo.



