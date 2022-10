Los avances en las prótesis en animales, de la mano del Hospital Veterinario El Bosque Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 13:14 h (CET)

Una buena solución para que las personas puedan devolver a sus mascotas la calidad de vida que han perdido son las prótesis en animales. Esta necesidad puede darse a consecuencia de un problema congénito en las extremidades o por un accidente, como un arrollamiento, una caída, etc.

Este tipo de piezas han llegado al mercado gracias a los avances de la tecnología, permitiendo que las mascotas como, por ejemplo, los perros y gatos, puedan caminar, correr, saltar, jugar y en general, vivir una vida tranquila y feliz al lado de sus amos. Los procedimientos quirúrgicos de esta naturaleza se llevan a cabo hoy en día en lugares como el Hospital Veterinario El Bosque, ubicado en Madrid.

Datos de interés sobre las prótesis en animales Las prótesis en animales es un tema que ha dado mucho de qué hablar por sus innumerables beneficios, sobre todo porque años atrás la amputación era la alternativa más viable cuando las mascotas tenían una condición de discapacidad física.

Las prótesis son específicamente elementos artificiales que tienen como finalidad sustituir la función de una extremidad u órgano. Antes estos se integraban externamente, es decir, de forma no invasiva. Ahora el proceso se puede hacer invasivamente a través de una intervención quirúrgica.

Este tipo de procedimientos se realizan en su mayoría en animales como perros y gatos. Además, cabe acotar que los médicos veterinarios son los que determinan qué paciente necesita una prótesis. No obstante, lo más común es que las requieran aquellos que han tenido una fractura.

Los dueños de las mascotas que han sufrido un accidente deben llevarlas inmediatamente al veterinario. En el caso de que les sea colocada una prótesis, deben tener mucha paciencia y brindarles mucho amor. Adicionalmente, deben darles todos los cuidados necesarios y recomendados por los profesionales para que la recuperación sea satisfactoria.

Arya, un caso de éxito Arya es un perro que sufrió un terrible accidente con tan solo siete meses. Un techo cayó sobre su pata, lo que fracturó y afectó su extremidad anterior.

El equipo del Hospital Veterinario El Bosque creyó que al ser un animal joven, la mejor opción era implantar una endo-exoprótesis, sustituyendo la parte del miembro que se ha perdido, introduciendo una prótesis interna que va conectada a un implante externo.

Para que la cirugía fuese un éxito y Arya pudiese volver a correr, los expertos realizaron un escáner para llevar a cabo un implante interno a medida.

El Hospital Veterinario El Bosque es un lugar que se ha convertido en referencia en el país, dado que ofrecen todo tipo de atenciones a los animales, entre ellas odontología, servicio de ecografía y endoscopia, traumatología, oncología, laserterapia, cirugías, entre muchas cosas más. Para mayor información se debe acceder a su página web.



