Características de la raza caniche toy, por Gallumar

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:49 h (CET)

Las razas de perros existen desde hace miles de años. No obstante, su evolución a lo largo de los siglos se debe a la labor de selección y cría propiciada por personas que respetan la vida de los animales.

Así, estos criadores caninos son los garantes de que esa herencia antropológica y el legado cultural se mantengan hasta la actualidad, adaptándose a los nuevos usos y costumbres de las sociedades contemporáneas.

Gallumar es una criadora profesional de perros con más de 30 años de experiencia en la cría exclusiva y selectiva de las razas caniche toy, shih tzu y pomerania. Respetuosa y cuidadosa de las necesidades de cada uno, esta amante de los perros es sinónimo de garantía y responsabilidad al momento de elegir una mascota.

Pasión por los perros La larga trayectoria de Gallumar en la cría de espectaculares ejemplares de caniche toy, shih tzu y pomerania la ha llevado a la gran selección tanto en belleza como en carácter, ya que su compromiso se sustenta principalmente en el cuidado atento y respetuoso.

Un aspecto a destacar es que los criadores que crían en familia viven en el campo, por lo que sus perros pasan sus días en total libertad y son atendidos permanentemente para satisfacer sus necesidades. Todos ellos duermen en habitaciones especialmente adaptadas, con cunas individuales y sistema de calefacción.

La admiración y el cariño de Gallumar por los caniches toy, shih tzu y pomerania la lleva a realizar su trabajo de forma comprometida y dedicada, brindándoles un clima respetuoso, cariñoso y de armonía que sin duda beneficia el óptimo desarrollo y crecimiento.

Razas caniche toy, shih tzu y pomerania Los perros son los mejores amigos de las personas y, por ese motivo, es necesario brindarles todo el cariño y cuidado que necesitan para tener la vida plena y feliz que merecen. De este modo, la decisión de incorporar un nuevo integrante a la familia debe contemplar ciertos aspectos, como la disponibilidad de tiempo y espacio para poder proporcionarle la atención correspondiente y cubrir todas sus necesidades.

Los caniches toy son perros inteligentes, rápidos y fáciles de entrenar, lo que los convierte en una raza muy adaptable e ideal para distintos tipos de personas. Si bien hasta el Renacimiento era un perro de aguas que recuperaba las presas cazadas como los patos, en la actualidad se encuentran frecuentemente asociados a las exposiciones de belleza. Existen cuatro tamaños: gigante, mediano, enano y miniatura o toy.

Si el objetivo es tener un perro de compañía, los shih tzu son los más indicados, ya que brindan paz y se mantienen al lado de sus dueños durante toda su vida. Un aspecto a destacar de estas mascotas es que su cuidado es simple de realizar: solo un cepillado diario, lavados con buenos productos para que no dañen su piel y pelo, y una buena alimentación.

Por su parte, los pomerania son muy activos. Su personalidad los convierte en perros ideales para dar la alarma cuando entran intrusos al hogar. Además, suelen ser amistosos con los niños, por lo que son una buena opción para aquellas familias con hijos.

En la página web de Gallumar, es posible explorar una extensa galería de fotos de cada una de las razas y allí mismo hay disponibles diferentes medios de contacto para consultas e información.



