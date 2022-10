Divorcioscatalunya.com, el grupo de abogados de Derecho de Familia que aboga por los nuevos modelos familiares Emprendedores de Hoy

A medida que la sociedad avanza, muchos conceptos jurídicos han ido evolucionando con el paso de los años.

Sin embargo, existe un término que, a pesar del peso y de la importancia que tiene dentro de la sociedad moderna, sigue sin una regulación a la altura que garantice la protección jurídica que requiere. Se trata del concepto de familia, que durante mucho tiempo se ha asociado al núcleo social conformado por padre, madre e hijos, dejando fuera otros nuevos modelos familiares menos tradicionales. Aun así, bufetes como divorcioscatalunya.com cuenta con abogados con mucha experiencia en Derecho de Familia capaces de dar respaldo a estas nuevas familias.

Los nuevos modelos familiares y la ausencia de regulación Una de las características del nuevo milenio, y especialmente en su segunda década, es que se ha puesto más énfasis en la diversidad que compone a la sociedad. Diversidad que, pese a haber estado siempre ahí, no se le daba la importancia necesaria. Lo que durante mucho tiempo se entendía como familia también ha cambiado, pasando de ser el estado de unión civil y consanguínea de un hombre, una mujer y sus hijos, a otros nuevos modelos familiares como los homoparentales, monoparentales, entre otros. No obstante, pese a que con cierta resistencia se han ido normalizando y aceptando estas nuevas familias, ha sido todavía más difícil proveerles de una regulación legal que les proporcione las garantías jurídicas de protección que merecen para sus derechos. Aun así, hay abogados dispuestos a servirles de representantes y a ofrecerles toda la ayuda legal necesaria para defender sus derechos.

Letrados especializados y con una amplia trayectoria Si se trata de hablar de bufetes que han apostado por defender los derechos de los nuevos modelos familiares, hay que mencionar grupos jurídicos como el de divorcioscatalunya.com. Este bufete está conformado por letrados experimentados, con una larga trayectoria y experiencia en Derecho de Familia, cuya especialidad son los divorcios. No obstante, la formación y especialización de sus letrados les capacita para representar y defender a cualquier modelo de familia, ya sea el que muchos tienen como tradicional, así como todos aquellos que no corresponden a esa concepción de familia. Ellos ofrecen su respaldo ante una ruptura sentimental de cualquier tipo, ya sea divorcios sin patrimonio y sin hijos, con hijos y con patrimonio, o cualquier variante de estos factores. Pero lo más importante, es que ofrecen la garantía de proporcionar un servicio de calidad y altamente competitivo en favor de su representado.

Para contactar con estos abogados de Derecho de Familia y presentar su caso sin compromiso, o para solicitar sus servicios, solo basta con acceder al portal web del bufete. Allí está toda la información del despacho, así como los canales disponibles para contactar con su equipo de letrados.



