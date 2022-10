La protección integral de MAPFRE, dispuesta a convertirse en la aseguradora de la hostelería Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 17:20 h (CET)

Hoy en día, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y parece ser que no solo sus beneficios. 7 de cada 10 pymes, donde también se encuentra el negocio hostelero, han sufrido un ciberataque. Pero no todo se queda ahí, puesto que la mayoría de estas empresas son incapaces de soportar las pérdidas económicas derivadas de ellos (unos 35.000 € de media) y tienen que acabar cerrando su negocio según los datos publicados por MAPFRE.

En la misma línea, aquellos que logran superar estos nuevos siniestros, tienen que hacer frente también a otros siniestros como robos, daños por agua, roturas o, en un mundo tan cambiante como el actual, a los efectos producidos por fenómenos atmosféricos, entre otras muchas cosas ¿Está preparado el negocio para afrontar estos riesgos sin ayuda?

MAPFRE, una de las aseguradoras de protección integral con más experiencia en el cuidado de los negocios y las personas, ha diseñado toda una batería de productos y servicios para ayudar al sector hostelero. La aseguradora es consciente que, desde la llegada de la pandemia hasta la actualidad, han surgido nuevas maneras de atender a los clientes. Por ejemplo, servicios de entrega a domicilio, nuevo papel de las terrazas en el día a día de los negocios o visitas de clientes que quieren vivir verdaderas experiencias una vez cruzan la puerta.

Como consecuencia, esto ha provocado que el sector esté ahora sometido a riesgos que hasta la actualidad el hostelero nunca había tenido que conocer. De ahí que MAPFRE haya puesto a disposición de todos los negocios una protección integral de todos los riesgos, equipos especializados, la experiencia de todos sus años en el sector y una red de más de 3.000 oficinas repartidas por todo el territorio nacional para que la gente los pueda sentir más cerca que nunca en los momentos que necesita estar realmente protegido.

¿Qué ocurre si roban dinero de la caja registradora? ¿Y si un vecino tiene un incendio y afecta al local? ¿O si han roto de manera malintencionada un sanitario? ¿Y si se estropea la cámara frigorífica o cualquier otro aparato eléctrico debido a una sobrecarga o cortocircuito? MAPFRE, con más de 50.000 clientes pertenecientes al sector HORECA, entiende las necesidades reales del sector. Por eso, tras años de experiencia, el seguro de MAPFRE se ha afianzado como una herramienta útil para uno de los sectores más castigados en los últimos años ofreciendo soluciones reales.

La aseguradora ha sumado servicios de bricomercio (bricolaje no urgente de electricidad, cerrajería, informática, etc.), comercio sostenible, asistencia informática, protección digital, asistencia urgente, descuentos por vinculación y servicios de asesoramiento gratuitos o en condiciones especiales a través de MAPFRE teCuidamos. Porque la necesidad de un sector como este es crear un producto 100% adaptado a sus necesidades.

El seguro de los hosteleros MAPFRE pone a disposición del sector hostelero todos sus años de experiencia para ofrecer una protección integral de todos los riesgos, usuales y no tan usuales, que pueden afectar a los negocios ofreciendo un producto competitivo, con equipos especializados y cláusulas flexibles para adaptarse a las necesidades particulares de cada negocio.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Dónde realizarse una resonancia magnética cerrada en Madrid? Magnetosur Gloria López de María Rodríguez lanza su novela de aventuras ‘Cuando el sol se apaga’ ¿Cuáles son los beneficios del drenaje linfático?, por Efisio APCAS presenta el XI Congreso de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías ¿Por qué elegir la plataforma para vender seguros de Nowo.tech?