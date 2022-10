El proyecto CLAUDIT desarrolla un sistema de protección frente a las emisiones de radiación láser por termografía con umbral de detección inteligente para incrementar la productividad y la seguridad en el sector metalmecánico Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 12:14 h (CET)

Las pymes de la industria metalmecánica necesitan soluciones económicas y fiables que les permitan utilizar la tecnología láser de forma segura, eficiente y de acuerdo con los nuevos estándares exigidos por el mercado global.

El proyecto ha recibido financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Unión Europea-Next Generation EU, dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

La evolución de la industria europea hacia el concepto de industria 4.0 permite mantener y mejorar su competitividad alcanzando los nuevos estándares exigidos a nivel global. Ya se ve esta transformación en sectores como el de automoción o el aeronáutico, y en el futuro próximo se va a ver cómo empresas de todos los tamaños y sectores adoptan los nuevos métodos y tecnologías de la digitalización industrial.

Una tecnología esencial para la industria 4.0 es el láser, que permite cortar, soldar, marcar, texturizar, e incluso fabricar piezas por deposición de partículas de material, lo que se conoce más ampliamente como fabricación aditiva. Sin embargo, este elemento fundamental para la industria moderna comporta algunos riesgos para la salud en caso de exposición accidental al haz láser.

En el mercado existen algunos sistemas activos de protección para cabinas de instalaciones láser, que conllevan unos elevados costes de implantación y, en algunos casos, también de mantenimiento. Todos ellos requieren de algún tipo de intervención después de cada detección, lo que incluye los costes de la propia intervención y de la necesaria parada de máquina mientras dure esta.

Aunque estas soluciones ya son aplicadas por muchas grandes empresas, sus costes son excesivamente altos para las pymes y por ello pueden retrasar la adecuación de estas a las necesidades de modernización y digitalización de sus procesos productivos y, por ende, disminuir su competitividad. Además, la industria metalmecánica muy frecuentemente trabaja para clientes que están esperando sus piezas con sistemas logísticos just-in-time, por lo que tiene que hacer frente a penalizaciones en caso de que un fallo no previsto le obligue a parar sus máquinas.

Existe, pues, la necesidad de una solución más allá de los productos actualmente disponibles para configurar cabinas activas para instalaciones láser de un coste más bajo y, sobre todo, cuyos costes de operación y paradas de máquina se reduzcan drásticamente. Por lo tanto, queda patente que la industria metalmecánica (y otras) precisa de soluciones económicas y fiables que le permitan utilizar la tecnología láser de forma segura, eficiente y de acuerdo con los nuevos estándares exigidos por el mercado global, y más aún si se trata de pymes cuyos recursos modestos no les van a permitir afrontar grandes inversiones ni por supuesto penalizaciones por incumplimiento de los plazos de entrega exigidos por sus clientes.

CLAUDIT es el proyecto que ha buscado una solución a esta situación, desarrollando captadores basados en la fusión de cámaras en el rango infrarrojo cercano y lejano, que pueden detectar a distancia si hay partes del cerramiento que sufren irradiaciones y calentamientos intensos y repentinos.

La revolucionaria idea de CLAUDIT reside en detectar cualquier fallo con umbrales inferiores al daño de la cara interna del cerramiento, evitando de este modo reparaciones costosas y paradas prolongadas de la máquina, y mejorando así la productividad, facilitando la adopción de la tecnología láser para alcanzar los estándares de la industria 4.0 por pequeñas y medianas empresas del sector. Además, dicha funcionalidad es implementada en un dispositivo compacto y fácil de instalar.

Dentro del marco del proyecto se ha incluido una fase de ensayos y optimización implementado una instalación piloto en un entorno real en la que se ha verificado el comportamiento del equipo analizando casos de uso con el objetivo de garantizar una fiabilidad del 100% y evitar falsas alarmas.

En esta iniciativa convergen los conocimientos de Procarelight, EXOM Engineering, Danobat Group, New Infrared Technologies (NIT) y la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM) junto a la participación de secpho como coordinador. El proyecto cuenta, además, con la financiación de la Unión Europea-Next Generation EU así como del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la convocatoria 2021 en el marco del proyecto de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras cuyo objetivo es digitalizar la industria.

Sobre Procarelight Procarelight son especialistas en seguridad láser y están comprometidos con las implicaciones de seguridad de la tecnología láser y de la luz en general. Colaboran con sus clientes en su estrategia para incorporar máquinas con tecnología láser y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo con ellas. Además, participan en el comité técnico de normalización de AENOR para la revisión y elaboración de normas de seguridad láser y elementos ópticos.

Sobre EXOM Engineering EXOM Engineering es proveedor de soluciones técnicas avanzadas con un enfoque especial en la visión artificial y la automatización de procesos en tiempo real. Ofrecen también soluciones ad hoc para situaciones difíciles en línea de producción.

Sobre Danobatgroup Danobatgroup es referente en máquinas, soluciones y servicios avanzados de máquina herramienta. Danobat crea soluciones llave en mano en estrecha colaboración con sus clientes para aplicaciones específicas de los siguientes sectores:ferrocarril, automoción, aeroespacial, energía, gas y petróleo, y transformación de chapa.

Sobre New Infrared Technologies (NIT) New Infrared Technologies introduce en el mercado detectores de infrarrojo muy competitivos en precio con el objetivo de facilitar el desarrollo de todo tipo de nuevas aplicaciones basadas en detección IR no posibles hasta hoy en día.

Sobre Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM) AFM representa al 90 % de las empresas de máquina-herramienta y tecnologías de fabricación avanzadas existentes en España. Desde su sede en San Sebastián y su implantación en China (Tianjin) trabaja para fomentar la internacionalización y, mediante su unidad tecnológica INVEMA (Fundación de Investigación de la Máquina-herramienta), incentiva la innovación tecnológica de sus compañías asociadas. AFM es miembro de CECIMO y de ECTA, las asociaciones europeas de fabricantes de máquinas-herramienta y herramientas de corte, respectivamente.

Sobre secpho Secpho es un clúster formado por más de 170 empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación expertos en innovación tecnológica mediante la aplicación de tecnologías profundas (Deep Tech), especialmente tecnologías fotónicas, a todo tipo de sectores de la economía. En este sentido, secpho es un puente entre talento investigador y empresas innovadoras, por una parte, y las oportunidades que aparecen en el mercado, por otra.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comprar recambios usados de motores y cajas de cambio, en Motor y Caja Controlar plagas y mantener un ambiente sano con la fumigación de chinches Motocard presenta Roost, su nueva marca de equipación off-road Las pulseras de plata de El Rubí Joyeros Croquetas gourmet a domicilio listas para freír, con La Croqueta del Abuelo