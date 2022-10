Aceites de lubricación para el correcto mantenimiento de los instrumentales dentales, con Praezimed Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las herramientas esenciales que usan los odontólogos para realizar las diferentes técnicas bucodentales son los instrumentales dentales.

En muchas ocasiones, estos implementos se dañan por el mal uso y por no tomar las medidas necesarias para alargar su vida útil. Es importante saber que dos de las cosas que se deben hacer de forma regular para cuidar los instrumentos de trabajo odontológico es, por un lado, limpiarlos de forma correcta y, por el otro, utilizar aceites de lubricación. Estos productos especiales se pueden conseguir de la más alta calidad y a precios competitivos en lugares como Praezimed, una empresa de ventas online y de servicio técnico.

Qué aceites de lubricación se pueden conseguir en Praezimed para mantener en buen estado a los instrumentales dentales En Praezimed, cuentan con un amplio catálogo de productos para cubrir las necesidades y los requerimientos de los profesionales en odontología. Entre las opciones que se pueden encontrar, destacan los aceites de lubricación especiales para instrumentales dentales.

Actualmente, disponen de una variedad de artículos con diferentes características para que cada cliente elija el más acorde. Uno de ellos es el aceite de lubricación en spray para piezas de mano, que tiene un coste de 19 euros y que es ideal para el mantenimiento de turbinas, motores de aire, etc.

También ofrecen otras alternativas como el Service Oil F1, MD 400 y el Service Oil F1, MD 500, que son de alta pureza y completamente sintéticos. Asimismo, cuentan con algunas combinaciones, como el Lubrifluid+Spraynet+Aquacare, tres productos que sirven para una correcta fase de limpieza y lubricación de las herramientas.

Otro de los productos destacados es el Easy Oil, adaptador de lubricación para todo el instrumental rotatorio.Una de los grandes beneficios de este producto es que permite lubricar cinco instrumentos en tan solo dos minutos. Asimismo, puede instalarse en todo tipo de botes de aceite para piezas de mano, pues no requiere de ninguna botella especial.

¿Por qué es importante tener lubricantes en los consultorios odontológicos? Los instrumentos odontológicos suelen ser una inversión significativa para los profesionales, por lo que se deben cuidar y darles el mantenimiento que necesitan. Es fundamental limpiarlos después de tratar a cada paciente. Además, después de cada esterilización es conveniente lubricarlos. Esto también se debe hacer cuando ha pasado mucho tiempo sin darles uso.

Es necesario precisar que cuando se ejecuta una limpieza con pasta de pulido con la ayuda del contraángulo, es obligatorio colocarle al instrumento un lubricante al culminar el proceso, dado que el material es abrasivo y puede ocasionar un acelerado desgaste mecánico.



