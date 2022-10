La arcilla blanca limpiadora es un producto que tiene diversos usos, por Cleaning Projects Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La limpieza y desinfección son esenciales a la hora de prevenir la propagación de infecciones y enfermedades a causa de virus y bacterias que se encuentran de manera permanente en los objetos y superficies con los que las personas están en contacto.

Sin embargo, la elección de los productos para limpiar no solo debe contemplar su eficacia, sino también el cuidado y protección de las piezas para no dañarlas en un intento por mantener su asepsia.

Actualmente, existen muchas empresas especializadas en la venta de productos de limpieza y mantenimiento. Una de las más destacadas es Cleaning Projects, conocida por la comercialización de bio arcilla blanca limpiadora, un artículo fabricado para eliminar todo tipo de hongos y bacterias bajo la legislación europea de armonización aplicable con tecnología y fórmula de origen alemán.

¿Cuáles son las ventajas del uso de la bio arcilla blanca limpiadora? En Cleaning Projects, los productos son seleccionados bajo estrictas normas de calidad y eficiencia.

Uno de estos es la bio arcilla blanca limpiadora, la cual destaca dentro de su ámbito y se elabora de forma biológica y biodegradable, incorporando como elemento básico un mineral que no raya, piedra blanca micronizada que limpia, pule, abrillanta, protege y desinfecta las superficies donde es aplicada.

Con ella, de forma rápida y sencilla, se podrá limpiar cualquier tipo de objeto, para ello, solo se debe recoger con el aplicador previamente mojado parte del producto y frotar sobre la superficie sucia, finalmente retirar con un paño húmedo los restos del material limpiador, rematando con una bayeta seca o papel de cocina.

Un aspecto a destacar de la bio arcilla blanca limpiadora es que no daña la piel, ya que está avalada con certificación dermatológica. Además, es un producto certificado como ecológico por el organismo ECOLABEL EU y se encuentra registrada como «Arcilla blanca» en el Instituto Toxicológico Español.

Asimismo, existe a disposición de los usuarios la obligada por ley, ficha técnica de seguridad.

¿Dónde se puede utilizar la bio arcilla blanca limpiadora? Esta fórmula fabricada a base de piedra blanca puede usarse en diversidad de objetos y superficies en el hogar y en el taller; limpia, pule y desinfecta suelos y paredes cerámicas, puertas y ventanas PVC y aluminio, persianas, encimeras, cocinas vitrocerámicas y de inducción. También campanas extractoras, fregaderos, mobiliario de cocina laminado, baterías de cocina, sartenes, loza, plásticos duros, ABS y policarbonatos. Sin embargo, destaca su uso para la limpieza de zapatillas deportivas.

En el baño, «todo», mamparas, bañeras, bidets, inodoros, griferías y azulejados y suelos.

En el taller todos los metales, acero inox, niquelados, cobre, latón, aluminio, hierro, llantas de coche, toldos de lona, cromados de motos, caravanas y embarcaciones de fibra. Elimina el sarro, el alquitrán y óxidos superficiales.

Los profesionales de la empresa afirman que es importante destacar que no se recomienda el uso en maderas enceradas, ni en superficies crudas barnizadas o enceradas.

Para conocer más sobre este producto y acceder a su compra, se puede entrar en la página web de Cleaning Projects. Allí, se encontrará información acerca de las diferentes formas en las que se comercializa la bio arcilla blanca limpiadora para poder elegir la opción que mejor se adecúe a los requerimientos de cada cliente. Además, las compras superiores a 15 € cuentan con envío gratis en la península, incluyendo Portugal. Quedan excluidas de esta condición las Islas Baleares y Canarias.



