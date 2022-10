Steel of Doom y sus tatuajes de vikingos Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de octubre de 2022, 11:42 h (CET)

Gracias al interés de las grandes productoras de cine y entretenimiento por la cultura nórdica y todo lo que implica, muchos de sus dioses y costumbres se han enclavado en las dinámicas del imaginario popular.

En consecuencia, cada vez más personas se sienten identificadas con estas manifestaciones, hasta tal punto que les gustaría llevarlas permanentemente expuestas en su piel. Por esta razón, el tatuador Tony Black del estudio Steel Of Doom Tattoo Barcelona & Piercing dedica parte de su producción a la realización de tatuajes vikingos, cargados de realismo, dinámica y mucho movimiento.

Tatuajes cargados de realismo y tradición Aunque los tatuajes vikingos ya tenían una larga trayectoria en España, su popularidad se ha extendido en la última década después de grandes estrenos como la franquicia de Thor del universo Marvel o la serie Vikingos de Michael Hirst. Sumado a esto, los artistas españoles han logrado una mayor destreza para el género del realismo, permitiendo así que los tatuajes vikingos ganen un lugar importante dentro de la tradición ibérica de esta disciplina artística.

Tony Black reconoce que desde el estreno de Vikingos, muchos de sus clientes le han pedido retratos realistas de algunos de los personajes más representativos de la serie como Ragnar, Floki o Lagertha. Black complementa estos tatuajes con emblemas y runas propias de cada personaje, de tal manera que complemente la composición y potencie el significado del tatuaje.

Las Valkirias son otro de los motivos que más solicitan sus clientes a la hora de hacerse un tatuaje. Estos seres míticos femeninos son los encargados de acompañar a los guerreros caídos en combate en su camino al Valhalla, para disfrutar junto a sus seres queridos de los banquetes y delicias que les esperan para toda la eternidad. Junto a las Valkirias, los dioses nórdicos también cuentan con una amplia acogida entre las personas. Los más solicitados son Odin, Thor y Loki, los cuales Black dibuja siguiendo el programa iconográfico que los identifica, sin olvidar el toque único que este artista imprime en sus tatuajes y por el cual es reconocido en toda la región.

Atmósferas nórdicas en piezas únicas Para las piezas de gran envergadura como las mangas, espalda completa o pecho, Tony Black incluye paisajes nórdicos, lobos, tormentas, cuervos, runas o Vegvísirs, entre otra serie de elementos que complementan la imagen principal y construyen una atmósfera relacionada con las tradiciones vikingas.

Los interesados en adornar su piel con tatuajes vikingos realistas y de excelente calidad solo deben acercarse a Steel Of Doom Tattoo Barcelona & Piercing y agendar una cita de tatuaje con Tony Black, quien se encargará de convertir su idea en una imagen cohesionada y única.



