¿Cuál es el mejor café descafeinado? Lo que dicen los expertos de Bocca della Verità

El primer café descafeinado para su comercialización se originó en el año 1905 cuando Ludwig Roselius logró extraer la cafeína, creando así el café de este tipo.

Desde entonces, muchos optan por tomar esta bebida en lugar del café tradicional, para evitar los efectos que la cafeína tiene sobre el organismo. Existen distintas marcas de esta variante del café, pero muchas han ganado mala fama debido al sabor poco agradable que presentan. Sin embargo, los expertos de Bocca Della Verità presentan una selección de lo que afirman que son los mejores cafés descafeinados del mercado.

¿Cuáles son los mejores cafés descafeinados? El primer producto recomendado por esta empresa es el Café Descafeinado ESE 44 mm, un café extraído de los granos adecuados y cuidadosamente seleccionados Bocca Della Verità. El proceso para retirar la cafeína de este café se realiza de forma que no se altera su intensidad y, por ende, conserva todo su sabor natural. Este producto no contiene gluten ni lactosa y es apto para veganos, además de ser 100% biodegradable, ya que se presenta empaquetado en 100 cápsulas ecológicas de tela.

El otro producto que Café Italiano Bocca Della Verità recomienda es el Café Descafeinado en grano Artemisa. Se trata de un producto que combina un 20% de grano arábica de Brasil con 80% de grano Cherry Robusta AA de la India, cuyo proceso de secado natural al sol se realiza en las mejores condiciones climáticas. Este café es elaborado en un proceso artesanal y presenta un equilibrio de sabores perfecto para los paladares más refinados que pueden apreciar el exquisito sabor que proviene de sus diferentes granos.

Extensa variedad de cafés de excelente calidad a buen precio Encontrar el café adecuado con un sabor exquisito, excelente calidad y un precio asequible puede ser una tarea difícil. No obstante, en la tienda de Café Italiano Bocca Della Verità presentan una variedad de increíbles selecciones de café aprobada por la amplia experiencia de esta empresa en el sector.

Esta compañía posee un tostadero de la más alta calidad en Roma, donde el maestro cafetero elabora blends de café que pueden ser adquiridos en la tienda en línea. Estos productos son tostados al natural y no presentan ningún tipo de aditivo que altere su composición. La firma no solo presenta una gama de exquisitos productos del cafetal, sino que cuenta con diferentes certificaciones que avalan su sostenibilidad ambiental, social y ecológica, además de la pureza de los productos.

Café Italiano Bocca Della Verità pone a disposición de sus clientes dos tipos de café descafeinado de excelente calidad e intenso sabor muy refinado, junto a toda la gama de magníficos productos que desde 1958 han marcado una diferencia en el mercado.



