La importancia de la ciberseguridad, por NOÁTICA

En los últimos años, el mundo digital ha tenido un crecimiento enorme debido al confinamiento causado por el covid y los avances en tecnología y teletrabajo. Este crecimiento ha sido aprovechado por los piratas informáticos para encontrar nuevas víctimas e idear formas más sofisticadas de robar o secuestrar información de pymes y particulares.

La empresa NOÁTICA es reconocida en España por ofrecer protección contra este tipo de delincuentes del sector digital, gracias a que cuenta con programadores e informáticos especializados en ciberseguridad.

La importancia de la ciberseguridad para las empresas hoy en día El CEO de Globátika Peritos Informáticos, Ángel González, en una reciente entrevista explicó que la ciberseguridad se ha convertido en un elemento crucial para las empresas de todos los sectores de negocios. Solo en España se detectaron más de 305.000 delitos informáticos en el año 2021, siendo la mayoría de las víctimas hombres de entre 26 a 40 años.

Ángel González menciona que es común creer que solo las empresas son atacadas por los ciberdelincuentes cuando la realidad es que estos apuntan, en su mayoría, a las pequeñas empresas mediante técnicas de phishing. Actualmente, existen muchos virus que son enviados mediante e-mail y encriptan los archivos de un ordenador o servidor empresarial. De esta manera, el administrador no logra tener acceso a ellos y se ve en la obligación de pagar por su liberación, lo cual se conoce como secuestro digital. Por estas razones, es importante que las empresas contraten a expertos como NOÁTICA, que se aseguren de implementar un sistema de ciberseguridad eficaz para prevenir este tipo de secuestros, engaños y robo de datos.

Las técnicas modernas que desarrollan los piratas informáticos Hoy en día, el phishing se ha convertido en una de las armas más utilizadas por los piratas informáticos para conseguir información privilegiada de las empresas y personas. En su mayoría, los ataques son realizados al correo electrónico, donde el usuario visita un sitio falso como, por ejemplo, un banco muy parecido al oficial y acaba por dar acceso de sus cuentas a los delincuentes. Por otra parte, existe una técnica aún más peligrosa llamada “man in the middle”, la cual consiste en interceptar la comunicación entre dos dispositivos conectados a la red. De esta manera, el ciberpirata consigue los datos enviados entre ambos actores, los cuales posteriormente utiliza para extorsionar o manipular.

Recientemente, la compañía atendió un caso de este tipo donde un hacker logró recibir dinero mediante la manipulación de una conversación entre un cliente-empresa. Los expertos de NOÁTICA también han estudiado este tipo de casos y están preparados para proteger a sus clientes contra estas amenazas modernas.

NOÁTICA dispone de expertos en auditoría de seguridad y en la herramienta WSUS para la actualización automática de los equipos conectados a una red. De esta manera, son capaces de ayudar a sus clientes a mantener la confidencialidad e integridad de sus empresas y siempre tener disponibles y autenticados sus datos.

¿Cómo pueden mejorar la ciberseguridad las empresas? Cuando se habla de ciberseguridad o seguridad informática en la empresa, se deben distinguir algunas de las tipologías que existen y en las cuales se debe proporcionar toda la protección posible: el hardware, la red, el software y los usuarios.

La seguridad en el hardware Se refiere a los dispositivos físicos, es decir, PCs, portátiles, tablets y teléfonos móviles. Todos ellos deben ser protegidos de ataques externos e internos, mediante las herramientas de seguridad, respaldos de copias, firewall y otras medidas. La seguridad del hardware consiste en proteger todo lo que se conmuta en los equipos informáticos en la propia red que pueda tener montada la empresa, así como su conexión a internet.

La red de internet y la nube La seguridad informática adquiere un nuevo significado en el momento en que la información se manda y se comparte por internet o se envía por correo electrónico. La ciberdelincuencia es cada vez mayor y las empresas poco protegidas son un blanco fácil para hackers que buscan robar información confidencial de las empresas.

Existen también ataques a los servidores cloud, donde las empresas guardan cada vez más sus datos, por lo que es muy importante que estos sean seguros y las conexiones y comunicaciones vayan encriptadas.

Seguridad de software Se deben mantener actualizados los sistemas operativos y software original en todo momento. Evitando así que programas con fallos de seguridad queden obsoletos y sean la puerta al ataque informático. Y es que aunque parezca algo sencillo mantener actualizado Windows o Mac, en muchas ocasiones, se omite o postergan las actualizaciones de seguridad que los hackers saben aprovechar.

Seguridad del usuario En la mayoría de ocasiones, el usuario desconoce si pone en riesgo o no la seguridad informática de su empresa. Por error, puede enviar archivos por correo electrónico a otras personas, dejar sesiones abiertas en ordenadores de otro compañero, compartir las claves con otras personas, etc. Este tipo de errores humanos son bastante comunes, y por lo general, causan graves fallos de seguridad informática si no se tienen protocolos de actuación y seguridad para los datos e información confidencial de la empresa.

En NOÁTICA Programadores Informáticos son expertos en analizar e implantar medidas de seguridad informática con la que se proteja a los sistemas informáticos de las empresas de amenazas externas e internas. Estas amenazas pueden provenir del exterior cuando se enfrenta, por ejemplo, a ataques informáticos, virus, robos de información, accesos no autorizados, etc., mientras que las amenazas internas son aquellas que provienen desde dentro de la propia empresa, pudiendo ser desde errores humanos en el borrado de información por accidente, exposición pública de credenciales, fallos o desactualizaciones en el software, fallos en el hardware o algo tan grave como el robo de información por parte de trabajadores.