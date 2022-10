La Fabrica Artigianale Since 1998 presenta el champú sólido Solid Ghassoul Rosa Incienso Shampoo Emprendedores de Hoy

La cosmética botánica formula productos para el cuidado corporal, capilar y facial a base de plantas, productos 100 % naturales, libres de plástico e ingredientes tóxicos.

La Fabrica Artigianale es un laboratorio de larga experiencia que se especializa en los campos de formulación cosmética, trabajo en producción, diseño e imagen en cosmética y comercio internacional.

Dentro de la gama de productos de la firma se encuentra Solid Ghassoul Rosa Incienso Shampoo, un champú sólido que aporta volumen, suavidad y brillo al cabello. Además, la línea produce y comercializa otros productos para el cuidado y la belleza formulados siguiendo los principios naturales de fabricación.

Solid Ghassoul Rosa Incienso Shampoo de La Fabrica Artigianale La marca La Fabrica Artigianale presenta un nuevo champú sólido formulado a base de aceites vegetales de oliva virgen bio, sésamo y manteca de karité bio. Se trata de Solid Ghassoul Rosa Incienso Shampoo, un producto para el cuidado capilar formulado especialmente para cuidar, reparar y proteger el cabello.

Solid Ghassoul Rosa Incienso Shampoo es para todo tipo de cabellos y entrega una agradable selección de aceites esenciales de geranio, mandarina, incienso y lavanda. Además, contiene hidrolato de rosa de Damasco, un ingrediente con muchísimas posibilidades y aplicaciones cosméticas. En el caso de productos para el cuidado capilar, este activo se emplea para hidratar y restaurar el brillo del cabello.

Otro ingrediente que conforman la fórmula de este champú sólido es la arcilla natural como el ghassoul, una arcilla biodegradable que se usa tradicionalmente en Marruecos como cosmético, además de la arcilla rosada que sirve para ayudar a eliminar las impurezas y darle una textura suave al cabello.

La Fabrica Artigianale, especialista en cosmética magistral holística Desde el año 1998, el equipo de La Fabrica Artigianale formula productos 100 % naturales y 100 % basados en principios naturales y biológicos únicos en el mercado internacional. La empresa dio sus primeros pasos fabricando jabones artesanos en la sede de la ciudad de Barcelona.

A más de 20 años de su fundación, la línea no ha dejado de crecer y hoy se especializan en productos cosméticos holísticos preparados con ingredientes comestibles y con sustancias, que incluso si se ingieren no causan ningún daño al cuerpo. La variedad de productos cosméticos holísticos de la marca incluyen, entre otros, el Bálsamo de Tigre Bio, un producto para el cuidado de la piel con propiedades rubefacientes, estimulantes, astringentes y calmantes. También está el sérum corporal botánico antiestrés bio, especialmente formulado para calmar, hidratar y a la vez como relajante.

La Fabrica Artigianale es un laboratorio que se especializa en la formulación de productos 100 % naturales, con las fórmulas de ingredientes activos más efectivos para la salud y el cuidado general.



