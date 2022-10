El Libro del Templo Jedi, un regalo de Star Wars inigualable, disponible en Verbalus Mater para Siervos de la Fuerza Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Desde el estreno de la primera película de Star Wars, la franquicia no ha parado de crecer hasta convertirse en un Universo de fantasía reconocido en todo el mundo y con un alcance que llega incluso al corazón de sus seguidores.

A razón de este éxito, el término que engloba a La Fuerza, en su Lado Luminoso y en su Lado Oscuro, han acumulado una importante cantidad de fans a lo largo de los años. De hecho, gracias a eso, es común encontrar franelas, figuras coleccionables, series animadas, videojuegos y libros inspirados en la historia, en cualquier lugar del mundo.

No obstante, ¿Qué tan realmente están conectados estos productos hechos en serie, con La Fuerza que rige el cosmos? La verdad es que, no mucho.

Por ello, entre las últimas novedades del mercado surge una nueva idea, que promete no solo emocionar a los seguidores de la saga, sino hacer que formen parte de ella. Y estos, son los libros sagrados encontrados en los templos Jedi.

Verbalus Mater, una tienda de libros de magia y grimorios únicos Estando plenamente basados en las películas, series, cómics y el propio conocimiento Jedi de la Fuerza, que fueron la base y el motivo que dieron vida a las escrituras antiguas que sirvieron como guías para los Jedi Originales, llega la verdad revelada,mejor conocida como Aionomica.

Este regalo de los antiguos maestros para los seguidores del camino de la Fuerza, se encuentra en cuerpo y alma, elaborados a mano únicamente por la empresa Verbalus Mater. Una compañía que dedica su tiempo y esfuerzo en fabricar libros y grimorios detallados a base de un conocimiento antiguo y único, para hacer que este libro sea un regalo Star Wars significativo, digno de cualquier Jedi.

De hecho, cada página relata un aspecto importante de la vida de un maestro. Desde la Fuerza como un elemento primigenio, hasta el ascenso Jedi. Dando especial detalle al paso a paso de un entrenamiento en cuerpo y mente, que libera la Fuerza dentro de cada ser.

¿Qué son los Libros del Templo Jedi? Cuando el cosmos inició, y con él, La Fuerza, aquellos seres alcanzados por su poder, se dieron a la tarea de buscar transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones. De allí, nacen los textos sagrados Jedi (dentro del universo de Star Wars) también conocidos como el Libro Templo Jedi, que ahora, está al alcance de cualquier ser en el camino de la senda de la luz.

Este libro es una colección de pergaminos que se guardaron en un árbol uneti, en el planeta Ahch-To, cerca del primer Templo Jedi. Siendo posteriormente recopilados en dos grandes grupos de conocimiento sagrado y antiguo, que fueron posteriormente nombrados como Aionomica y el Rammahgón.

Sin mencionar la tan larga escritura sabia que contiene los secretos de los primeros Maestros Jedi y la forma en la que eligen el lado luminoso de la Fuerza, como único camino para el balance en el cosmos.

Más allá de eso, dentro de las detalladamente elaboradas páginas del libro Jedi Aionomica, se encuentra la vitalidad de una existencia digna, la percepción de la Fuerza a través del cuerpo y la personificación del Lado Oscuro. Permitiendo de tal manera, que cada Jedi encuentre su camino.

La esencia de la Fuerza de Star Wars al alcance de los fans y servidores del equilibrio Pero, volviendo a la realidad, esta versión de Aionomica puesta al alcance de los siervos de la Fuerza en verbalusmater.com, es un libro de edición limitada de solo 1000 ejemplares numerados, elaborado de forma artesanal, con materiales orgánicos y tratados por un artesano experto, que relata el origen del universo y la Fuerza.

Detallado a conciencia por los primeros Jedi de la Orden, contiene las claves, misterios y secretos sobre la energía común que se encuentra en todos los seres. La forma en la que puede ser controlada e incluso utilizada para que toda la vida en el cosmos, continúe.

Es allí donde cada uno de los lectores encuentran información sobre los orígenes del cosmos, sobre la percepción de los entresijos de la Fuerza en el mundo, la sabiduría de una vida bondadosa y al servicio de otros.

Por esta razón, es un regalo Star Wars ideal para fieles seguidores del sendero de la Fuerza, dado que no solo entregan el conocimiento de toda la saga y los textos sagrados, en un papel envejecido con delicadeza y adornado en detalles de forma individual. Si no que está completamente disponible para aquellos dispuestos a servir al llamado de la Fuerza de forma online y con entregas en tiempo récord. Disponible en castellano e inglés.

¿Dónde conseguir los libros para coleccionistas? Los textos sagrados Jedi están disponibles gracias al esfuerzo de Verbalus Mater, una compañía con visión de lo elegante y sobre lo oculto y mágico. Es por ello que han logrado fabricar este libro Star Wars de colección de manera tradicional y con máximo detalle, logrando así acabados auténticos, que son únicos en cada uno de los ejemplares.

Cada ejemplar posee papel envejecido con sumo cuidado, cuero, papiro, madera curada, hilo encerado y barniz, entre otros tantos materiales. Lo que dan la impresión no solo de salir de una película de Star Wars, sino que da la seguridad de que cada libro es completamente artesanal y ecológico, pues, además, no se emplean procesos industrializados ni contaminantes para su elaboración.

Por otro lado, pese a su gran esfuerzo por entregar cuerpo y alma en cada uno de los grimorios pertenecientes al Universo Star Wars, (así como con otros tantos disponibles en Verbalus Mater) la compañía también se esfuerza por mantener un servicio al cliente de calidad, de una forma en la que, en verbalusmater.com se puede obtener Aionomica y otros libros, tan solo con unos pocos clics.

¿Qué otros grimorios se encuentran en Verbalus Mater? Además de esta popular recopilación llamada Aionomica perteneciente al universo Star Wars, esta compañía cuenta con otros tantos libros sagrados y de hechicería, que cualquier fan de lo sobrenatural, la ciencia ficción, lo fantástico y lo oculto, querría leer, y más que eso, disfrutar, estando solo o en compañía.

Estando alguno de ellos ya disponibles en su página web y otros tantos en camino para satisfacer la necesidad de conocimiento oculto, no queda duda alguna de que el Arte es Poder.

El Necronomicón para los hechiceros oscuros Para iniciar la lista, en Verbalus Mater, los lectores pueden encontrar un ejemplar igualmente único, del tan famoso libro de magia negra conocido como el Necronomicón. Del mismo modo, este ha sido elaborado por completo a mano por un maestro artesano y escrito por los mejores conocedores de las artes oscuras.

Lleno de rituales y conjuros prácticos que cualquiera puede aprender y poner en marcha (bajo su propio riesgo), en cada una de las páginas, se otorga conocimiento de las manifestaciones de la magia y la protección espiritual, entre tantas otras hechicerías, que son fieles a la tradición ancestral.

Las Nueve Puertas y los grimorios próximamente disponibles Por otro lado, las Nueve Puertas es una recopilación de hechizos, provenientes de diversos aquelarres, cada uno de ellos con la intención de atender diversos índoles de la vida e iniciación del camino de la hechicería. Con la especial idea de que cada hechicero o hechicera pueda alcanzar el conocimiento avanzado en la manipulación y consecución de beneficios mágicos.

Con una portada tallada en cuero, en su interior, no solo muestra lo necesario para un nuevo nivel espiritual y de poder, sino que también las consecuencias de su mal uso, conservando la fidelidad mística del poder de las deidades oscuras.

Sin embargo, este libro posee un particular séquito de seguidores fieles a la magia, por lo cual es difícil de encontrar, incluso en la propia página web. Así que, todo queda reducido a la espera de esta y otras ediciones como el llamado libro de la Filosofía del Viaje en el Tiempo, que explica la ciencia ficción del tiempo y el espacio, de una forma especial y única para los fans, que además entra en detalle de los misterios encontrados en la profundidad del Viaje en el Tiempo.

Más allá de los grimorios y libros de magia para coleccionistas Pese a que cada elemento del contenido escrito en las páginas, que están hechas con la única intención de ser obras artísticas únicas y hermosas para sus fans, la empresa también se ha esforzado por ofrecer una experiencia adicional de conocimiento y atención a los fans. Dado que tienen un profundo compromiso hacia ellos, en responsabilidad y recopilación de saberes únicos.

Puede entonces, que existan muchas otras versiones o libros que parecen tratar del mismo asunto, pero la realidad es que, las historias, los rituales, los conocimientos y el poder, descritos en cada uno de sus libros de Verbalus Mater poseen la capacidad genuina de revelar secretos y explicar misterios dentro de las categorías a las que pertenecen.

Tanto Aionomica, como el Necronomicón y el libro de La Filosofía del Viaje en el Tiempo, son un vistazo apasionado a lo hermoso, lo oculto y misterioso. Un valor inigualable para coleccionista, ya que son ediciones limitadas y numeradas, y sobre todo a la fidelidad que cada uno de los fans sienten al respecto del mundo tan amplio que se ofrece en las páginas hechas a mano de estos grimorios, disponibles ahora más que nunca, al alcance de todos.



