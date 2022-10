La directora de la revista Anoche Tuve Un Sueño, Julia Higueras, habla sobre el sistema económico actual Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Junto con el avance social, el sistema económico está en constante cambio y, con base en los nuevos intereses de las generaciones actuales, se deben modificar sus funciones para crear un mejor futuro. Durante años, las industrias se han venido lucrando económicamente de los recursos naturales, dejando como consecuencia un ecosistema fragmentado y en crisis.

Con este enfoque, la directora del espacio informativo Anoche Tuve un Sueño, Julia Higueras, expresó la necesidad de generar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios y, de manera consciente, establecer un sistema transdisciplinar.

¿Cuáles son los problemas dentro de las técnicas económicas actuales? Con el daño evidente que han producido las prácticas financieras en el mundo, un gran porcentaje de personas audaces manifiestan sus ideas de cambio. Entre estas, la directora de Anoche Tuve un Sueño que desarrolló este proyecto para proporcionar un espacio que dé voz a esta nueva generación que busca producir un efecto positivo en el mundo.

Hace unos años, plantear un cambio en la norma era algo descabellado, puesto que, hablando en cuestiones de números, la red estaba funcionando. Pero el calentamiento global, junto a las consecuencias que trajo consigo la sobre explotación de los recursos, impulsó esta plataforma que destaca los esfuerzos de una parte de la población por cambiar el mundo y su rumbo.

Según las palabras de Julia Higueras, el método económico actual se basa en planes a corto plazo que se enfocan solo en su espacio de gestión; de esta manera, dejan la responsabilidad de recuperar sus daños a los próximos individuos dentro del sistema.

¿Qué cambios se deben generar en el sistema económico? También conocida como economía ecológica bajo el marco de la transdisciplinariedad, es un método que plantea comprender la conexión de todos los agentes dentro del medioambiente. Entre estos, las compañías productoras deben conocer los conceptos básicos de la física, química, biología y termodinámica, para que sus procesos no afecten al entorno y no agoten los recursos.

Como aún hay partes del sistema que no establecen estos cambios, el mundo sigue perdido en constantes crisis que se entrelazan unas con otras. De manera que, mientras la red económica no trabaje unida, seguirían existiendo daños colaterales que afectan a toda la humanidad.

Con base a estos cambios, Higueras concluye en que hay que producir un nuevo paradigma «naturalista, integrador, que suma, que crea, que unifica, que atiende al todo, que es flexible y dinámico, que acepta la incertidumbre, que no niega la contradicción, que acentúa al ser, que reconoce la inteligencia emocional y que valora la intuición. Estamos aquí para abrir un nuevo camino».



