Distintos premios reconocen a ÔKAM como una agencia inmobiliaria con gran desarrollo Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 10:15 h (CET)

El pasado 5 de mayo, la Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN) celebró el III Congreso Inmobiliario de Galicia. En él, diferentes formadores, ponentes y representantes del sector inmobiliario examinaron la situación de este sector después del confinamiento y analizaron las tendencias y vertientes de esta actividad en España.

El evento también sirvió de escenario para la entrega de reconocimientos a importantes compañías del sector inmobiliario local. Entre ellas, se otorgó un premio a ÔKAM, por ser la inmobiliaria con mayor desarrollo de Galicia en 2021. Aprovechando esta ocasión, la firma ha intentado dar una perspectiva más alentadora del futuro de este sector.

Panorama del sector inmobiliario de cara al 2023 Durante los tres días que duró el congreso, diferentes representantes del sector inmobiliario aportaron su visión sobre la situación actual del sector. Sin embargo, para los expertos de ÔKAM, la visión de muchas de estas figuras es demasiado pesimista y puede asustar al público general. Ellos, en cambio, buscan tranquilizar los ánimos. Esta agencia considera que se está dando demasiado peso a la subida de los tipos de interés, cosa que, al final, no tendrá tanto impacto en la vida de las familias, aunque de entrada sí pueda afectar a sus bolsillos.

Estas dificultadas van a notarse a finales de 2022 y principios de 2023, pero el futuro vendrá con mejoras en esta situación. Según ÔKAM, si no se dan más eventos graves (subida de tipos, guerra en Ucrania, cortes de suministros, pandemia…), a finales de 2023 los tipos de interés bajarán de nuevo. Así, las familias recuperarán poco a poco ese dinero extra que tanta falta hace en el día a día.

Por otro lado, las previsiones de esta inmobiliaria sobre la compra de inmuebles también son optimistas. La tasa de esfuerzo para comprar una vivienda aún no ha llegado al 35 % del precio de compra. Un estudio de Caixabank sitúa la cifra en el 32 %, y los expertos no creen que vaya a subir mucho más. Sin embargo, sí se preocupan por la accesibilidad a la vivienda de los jóvenes, ya que la tasa de esfuerzo en esta franja de edad ha llegado al 42%. Según señalan, esto se debe, principalmente, a la falta de ahorros de unas personas que llevan pocos años en el mercado laboral. A esta alarma creen que se debe prestar especial atención, para ver cómo evoluciona.

Pero las crisis pasan y la vida sigue. Solo hay que intentar preparar la economía de las empresas y los hogares durante los tiempos buenos. Y los profesionales de ÔKAM hablan con esperanza de la situación del sector inmobiliario. Si todo avanza con normalidad, para finales de 2023 se podrá ver una dinámica completamente distinta en la economía.

Reconocimiento a destacadas agencias inmobiliarias gallegas En el III Congreso Inmobiliario de Galicia, llevado a cabo en el Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela, se otorgaron varios premios en diferentes categorías inmobiliarias. Uno de los más importantes se lo llevó ÔKAM, que fue reconocida como la inmobiliaria con mayor desarrollo de Galicia en 2021. Este fue recibido por dos de los tres socios de la agencia, y aprovecharon la ocasión para mostrarse agradecidos y comprometidos con ayudar a cada familia que busque una nueva vivienda, al mismo tiempo que apuestan por el crecimiento del sector inmobiliario en el país.

Además, este no ha sido el único galardón otorgado a la empresa de bienes raíces, porque recientemente también consiguieron el premio 100K otorgado por la Escuela de Negocios Level Up. Estos reconocimientos la consolidan como una inmobiliaria de éxito que cumple su propósito de ofrecer una gestión integral para ayudar a sus clientes a obtener los mejores resultados posibles, ya sea para la compra o la venta de una propiedad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Alquilar o comprar una vivienda?, conocer las ventajas y desventajas con Sellfy Inmobiliaria Distintos premios reconocen a ÔKAM como una agencia inmobiliaria con gran desarrollo ¿Qué hipoteca elegir según las necesidades? Tecnocasa Vodafonedistribuidor.es siempre pensando en el cliente y en el pequeño negocio ¿Por qué la educación necesita una revolución?, Potenciando el talento humano de los equipos de trabajo de la mano de CirculoEduca