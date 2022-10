Hilos tensores para un tratamiento eficaz sin cirugía, de la mano de Clínica Zero Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Gracias a sus múltiples ventajas, los hilos tensores se están convirtiendo en un tratamiento de rejuvenecimiento facial muy popular.

Clínica Zero de Madrid explica que se trata de un procedimiento eficaz sin cirugía que combate la flacidez que aparece en la piel. Añaden que es como conseguir un lifting sin cirugía.

Algunos especialistas lo han catalogado como el tratamiento de moda por la importancia que ha cobrado. También es conocido como “hilos rusos”, “hilos mágicos” o “lifting japonés”. Su auge se debe a que es un procedimiento con un coste muy competitivo frente a otras alternativas que además son invasivas.

Los hilos tensores en Leganés de Clínica Zero Los directivos de este centro estético privado manifiestan que llevan años trabajando con esta técnica. Ello les ha permitido perfeccionarse en un tratamiento que busca ser poco invasivo, indoloro y con resultados inmediatos. Aseveran que es una respuesta efectiva ante la pérdida de colágeno y elastina por el paso del tiempo.

Los filamentos se colocan dentro de la piel con una aguja milimétrica. Se trata de un dispositivo con una punta roma atraumática. Con ella se va formando una especie de red al cruzar los hilos en direcciones contrarias para lograr el efecto de rejuvenecimiento. Los especialistas trabajan en la capa adiposa subcutánea y siempre se utiliza anestesia local, por lo cual el tratamiento es indoloro.

El número de hilos que se coloca dependerá de cada paciente, del estado de su piel y de los objetivos que se haya planteado previamente. Para ello se hace una evaluación inicial donde se determina cuáles son los puntos que requieren hilos tensores. El procedimiento se realiza en aproximadamente una hora y después de aplicarlo, el paciente puede retomar su rutina diaria.

Las ventajas adicionales de los hilos reabsorbibles Las especialistas de Clínica Zero trabajan con los llamados hilos rusos o reabsorbibles que vienen dotados con espículas bidireccionales. Estos elementos permiten la fijación de las mejillas caídas de forma inmediata. Dentro de la gama de los hilos rusos en este centro especializado utilizan dos clases de filamentos.

El primero de ellos son los hilos especulados que son especiales para tensar la piel y en segundo lugar los hilos monofilamento. Estos sirven para redensificar y estimular la generación de colágeno nuevo en la piel. De esta manera, además del efecto inmediato, la dermis irá recobrando una apariencia fresca y saludable.

En Clínica Zero sostienen que los efectos de este tratamiento tienen una duración de 2 a 3 años y son perfectos para los pómulos. También es una técnica efectiva para las arrugas de la frente, del cuello, la subida de las cejas o la nariz. Añaden que se trata de un procedimiento totalmente seguro y sin efectos colaterales.



