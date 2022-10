Consejos para superar el examen práctico de conducir, de la mano de Autoescuela 2000 Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 15:52 h (CET)

En España, se concedieron 700.802 permisos de conducir en el año 2020, dato que implicó un descenso de unos 162.500 permisos en comparación al año anterior.

Pero, si se compara con el año 2004, la variación negativa es superior a las 632.000 expediciones de permiso. Este comportamiento negativo tiene varias causas.

Una de ellas es que los exámenes se están haciendo cada vez más estrictos. Autoescuelas 2000, que es una de las autoescuelas de referencia en carnet coche Madrid, con más de 45 años de experiencia y 11 centros para conductores afirma que los aspirantes deben aplicar varias premisas.

Consejos para aprobar el examen teórico Ponerse en manos de profesionales de Formación Vial Los profesores de Formación Vial son profesionales titulados que disponen de material didáctico actualizado y están entrenados para guiar del modo correcto.

Organiza los horarios Dedicar el tiempo suficiente para estudiar, compaginándolo con la vida laboral y familiar. En el caso de los estudiantes, con horario de clases, fijarse en una fecha límite de examen y marcarse un horario de estudio que se pueda cumplir. Con ello, se evitará dejar las horas de estudio para otro momento, evitando que se alargue indefinidamente el proceso de la preparación del examen.

Asistir a clases presenciales o Aula Virtual Imprescindible acudir a clase, las estadísticas indican que los alumnos que asisten a clases teóricas en modo presencial o virtual tienen un porcentaje de aptos más alto. Autoescuela 2000 pone a disposición ambas modalidades. Diariamente, se podrán conectar a clases en directo y a tiempo real. Clases impartidas por profesores de Formación Vial, pudiendo elegir el horario que mejor se adapte a la disponibilidad desde cualquier dispositivo: móvil, tablet y ordenador. En ellas, se podrá interactuar tanto con docentes como compañeros, intercambiando ideas y aclarando dudas que facilitarán el aprendizaje.

No limitarse a memorizar test No se debe confundir estudiar con memorizar. Es cierto que hay datos que se deben memorizar, como por ejemplo, los límites de velocidad. Pero la DGT, dispone de más de 15.000 preguntas que se eligen al azar para el examen. Siempre es aconsejable intentar razonar las respuestas.

Utilizar App de Test de examen Esta herramienta, junto con las clases teóricas, ayudará a estudiar de una manera más dinámica y rápida, facilitando distintas formas de realizarlo como lo son el test de estudio, test de examen, test repaso, test temáticos o test de errores. Se puede acceder a videos y a las estadísticas en las que se reflejan los progresos del alumno. Todo para obtener los mejores resultados.

Presentarse solo cuando se esté seguro de dominar el temario Precipitarse no es buena idea. Es mejor dejarse aconsejar por profesores. Solo cuando los alumnos sientan que están bien preparados, deben acudir al test. El teórico depende de cada uno.

Familiarizarse con las reglas de examen Examen del permiso B se alcanza cumpliendo con un test de 30 preguntas con tres posibles respuestas cada uno, de las cuales solamente una es correcta. El tiempo de realización de la prueba es de 30 minutos.

Examen del permiso específico Moto (A1, A2). Se presenta un test de 20 preguntas con tres posibles respuestas cada una, solo una es la correcta. Debe ser completado en 20 minutos.

El examen de los permisos específicos profesionales (C, D, C+E) consiste en un test de 20 preguntas con tres posibles respuestas, de las cuales solo una es la correcta. Se realiza en 20 minutos.

Se debe afrontar la prueba con confianza y seguridad, y antes de empezar a responder es recomendable ponerse cómodo y leer con calma las respuestas. Esto ayudará a controlar los nervios.

Consejos para el examen práctico El equipo de profesores de esta autoescuela en Madrid dice que antes de acudir a la prueba práctica es importante conocer de qué se trata. Por eso, es recomendable hacer prácticas previas por los recorridos de examen para que el escenario no resulte desconocido. En el examen, es fundamental estar atento a los requerimientos y orientaciones del examinador.

Hay que tener cuidado con las indicaciones trampa. «Gire a la derecha en la próxima» siendo dirección prohibida. «Salga por la tercera salida de la rotonda» cuando hay direcciones prohibidas que no se cuentan como salidas.

Se debe mantener la distancia de seguridad, no se puede ir pegado al ni al de delante ni a los lados. También se debe tener cuidado con los ciclistas y con los buses que se pueden incorporar a la circulación.

Se deben hacer todas las rotondas por fuera y salir de ellas indicando con el intermitente.

En cuanto al examinador, siempre se pueden repetir en voz alta las indicaciones del examinador para asegurarse de haber oído bien su indicación. Si el examinado tiene dudas, se puede preguntar al examinador que repita su indicación. Si el examinador lleva un rato sin dar indicaciones es porque se sigue de frente.

En Autoescuelas 2000 sostienen que la base del éxito en el examen práctico de conducción es la confianza del aspirante. Afirman que esa confianza se puede ganar cuando se cumple con un programa de clases completo y profesional. Estos se pueden encontrar por toda la comunidad en cualquiera de sus 11 sedes abiertas al público.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo Adresles ayuda a la España vaciada? El posparto real con We are mammas Biosolvit Spain realiza un sorteo de macetas biodegradables para colegios que tengan proyectos eco Espaciosolidario.org, un aliado para la campaña de regalos navideños para fidelizar a los clientes ¿Por qué abrir franquicias legales?, por Área Jurídica Global