¿Cómo Adresles ayuda a la España vaciada? Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 16:23 h (CET)

La ausencia de un sistema de mensajería cómodo con alcance para toda la población es uno de los mayores problemas que acoge a la zona rural, motivo por el cual a veces las personas renuncian a este servicio.

Con el objetivo de enfrentar la ausencia de las empresas de logística en la España vaciada o rural, la plataforma Adresles facilita los envíos en las regiones donde las personas no cuentan con los mismos recursos. La ventaja de esta herramienta es que los envíos puerta a puerta son posibles sin necesidad de desplazarse hacia oficinas de correos ubicadas a menudo lejos de su domicilio y lo hace mediante solo un número de teléfono.

La plataforma Adresles cubre la ausencia de empresas de logística en la España vaciada y rural Una de las causas que provoca el crecimiento de la España vaciada, un término utilizado para denominar a las zonas de España que sufren migraciones masivas, es la falta de servicios públicos de calidad. Uno de ellos es el servicio de mensajería, debido a que en la mayoría de pueblos rurales no existe una oficina de correos o empresas de logística, lo cual obliga a las personas a desplazarse hacia los pueblos colindantes.

Sucede a menudo que algunas personas mayores no tienen la posibilidad, de desplazarse para enviar o recibir un paquete o no lo consideran algo indispensable como para dedicarle gran parte de su tiempo. Otras veces es peligroso, puesto que el clima puede no acompañar. Por esta razón, la plataforma Adresles es una solución a la ausencia de empresas de logística, ya que permite enviar cualquier objeto fácilmente, con el único requisito de ingresar el número telefónico del destinatario.

Una de las mayores ventajas de este sistema es que incluso las personas no habituadas a utilizar los dispositivos tecnológicos pueden utilizar la aplicación de forma sencilla. Para realizar el envío, un repartidor se acerca a recoger el paquete en la casa u oficina del cliente, quien decide si pagar el coste del servicio o dejárselo al destinatario.

Adresles contribuye en el fortalecimiento de los negocios Además de cubrir las necesidades de quienes habitan en la España vaciada y no cuentan con empresas de logística confiables, la plataforma Adresles contribuye al crecimiento de los negocios a nivel nacional. Esto ocurre porque la herramienta brinda la posibilidad de enviar un paquete y agregar un botón de pagos para el consumidor, sin necesidad de cumplir con los excesivos requisitos que demandan las empresas de logística. Un «cobro y envío» sencillo.

Para llevar a cabo un envío, los responsables del negocio crean una cuenta gratuita rápidamente, ingresan en la aplicación, eligen el número de teléfono y el destinatario recibe un mensaje para confirmar su dirección. Después, el usuario selecciona quién debe pagar el envío y entrega el paquete al mensajero en la fecha y hora acordada, con la seguridad de que la entrega se realizará en un plazo de entre 2 y 4 días hábiles.

Debido a la eficiencia de la plataforma, cada vez son más los clientes que prefieren utilizar Adresles para reemplazar las tareas que llevan a cabo las empresas de logística. Por otra parte, los responsables de la aplicación se esfuerzan constantemente por añadir más funcionalidades y mejorar el servicio que ofrecen a los usuarios.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo Adresles ayuda a la España vaciada? El posparto real con We are mammas Biosolvit Spain realiza un sorteo de macetas biodegradables para colegios que tengan proyectos eco Espaciosolidario.org, un aliado para la campaña de regalos navideños para fidelizar a los clientes ¿Por qué abrir franquicias legales?, por Área Jurídica Global