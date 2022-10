El posparto real con We are mammas

La maternidad es uno de los roles más sublimes que experimentan todas las mujeres que deciden ser madres.

En los medios de comunicación, se puede encontrar mucho contenido en torno a este tema. Sin embargo, esos mismos medios y, más aún, la publicidad, tienden a romantizar excesivamente esta vivencia.

El posparto real introduce una serie de transiciones a nivel hormonal, familiar, social, económico y anímico que muchas veces son dejadas de lado. En torno a ello, el proyecto We are mammas remarca que debe haber una mayor preparación para que los cambios sean menos traumáticos.

Herramientas útiles para el posparto Los anuncios de televisión acostumbran a reflejar una imagen distorsionada de la realidad del posparto. No siempre todo es ternura y armonía, tal como se muestra en la publicidad que anuncia productos de recién nacidos.

Así lo admite We are mammas. La etapa posparto real es abrumadora, incluso para las mujeres que han tenido más de un bebé. Esta incluye sueños interrumpidos, lágrimas, incertidumbre, dolores y sudor.

A medida que los meses van pasando, las cosas van mejorando. Sin embargo, existen fórmulas y herramientas para navegar estas transiciones con menos incertidumbre. Son elementos que ayudan a equilibrar las emociones y aceptar los cambios como parte de un proceso evolutivo absolutamente inevitable. Para We are mammas el aprender, admitir y pedir ayuda oportunamente hace más llevadero todo el proceso y beneficia a la madre y al bebé.

Una gran selección de productos La etapa del posparto real es un tiempo emocionante, pero, muchas, veces duro e incómodo. En él, las nuevas madres requieren de toda la ayuda posible para favorecer la recuperación física y emocional.

Pensando en ello, la marca tiene disponible dentro de su catálogo de productos el kit de recuperaciónposparto. Este contiene una botella peri para higiene íntima y sales del Mar Muerto con manzanilla y romero. Además, viene un pack de calor y frío, bragas desechables para el posparto y aceites nutritivos con caléndula para las estrías y cicatrices. La firma asegura que todo el contenido del kit ha sido científicamente diseñado y testado para garantizar su efectividad.

We are mammas es una firma que vende productos para todas las etapas de la maternidad. Desde el embarazo hasta la lactancia. No obstante, su referencia más importante es el acompañamiento que ofrece a las madres. En su página web dispone de una guía gratuita y un link con información que responde a las inquietudes más comunes. Desde We are mammas, lo fundamental es que las mujeres no vuelvan a transitar solas esta etapa de sus vidas.