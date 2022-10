Los errores tecnológicos que cometen la mayoría de emprendedores digitales, por RelajaTec Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El avance de la tecnología ha abierto una serie de oportunidades nuevas para emprendedores que buscan desarrollar un negocio en internet.

En este sentido, son cada vez más las empresas que tienen a una página web, una aplicación o una tienda digital como principal punto de contacto con sus clientes. Ahora bien, el simple hecho de disponer de herramientas tecnológicas no garantiza el éxito.

Según los especialistas en negocios digitales de RelajaTec, uno de los errores más comunes de un emprendedor digital es hacerlo todo por cuenta propia. A medida que un negocio se desarrolla, es necesario recurrir al apoyo y al trabajo de profesionales con experiencia y conocimiento en áreas específicas.

Las buenas ideas no son suficiente en este entorno Un emprendedor digital necesita de una idea para desplegar un negocio, pero además es necesario saber cuáles son las tecnologías más apropiadas para desarrollar el emprendimiento, conocer a la competencia y trazar un objetivo claro. En este sentido, Irina Núñez, CEO y fundadora de RelajaTec, considera que la planificación organizacional y el asesoramiento con consultores especialistas son factores esenciales para empezar a desarrollar un proyecto.

Otro error común en los negocios digitales es lanzar una página o una aplicación sin haberla probado antes. Esta etapa anterior al funcionamiento pleno es vital para recibir feedback de parte de los usuarios y detectar cuáles son los puntos flojos que hay que corregir. También es importante tener en cuenta que la competencia en internet es mucha y que es muy probable que otros emprendedores hayan comenzado con un proyecto similar antes.

A su vez, si bien hoy en día existe una gran oferta de herramientas digitales gratuitas, es erróneo pensar que todo puede lograrse sin invertir. En este apartado, no solo se incluyen los recursos tecnológicos sino también el talento profesional del que es necesario disponer para que un negocio pueda crecer. En buena medida, la calidad de los colaboradores y de las herramientas que se emplean en un proyecto determina el resultado.

No hay que descuidar la experiencia del usuario En internet, la experiencia del usuario equivale a la atención que se recibe en una tienda física. Para que sea óptima, resulta necesario asegurar que la página, la tienda o la app sean intuitivas y fáciles de usar. Además, los tiempos de carga deben ser sumamente breves y todos los servicios que se ofrecen deben funcionar a la perfección. Descuidar esta faceta de un negocio digital es un error que puede derivar en la pérdida de clientes.

Por último, los especialistas de RelajaTec explican que las redes sociales son importantes para conseguir tráfico y clientes potenciales. No obstante, esto no significa que todos los esfuerzos de publicidad de un emprendedor digital deben estar concentrados allí, ya que la página web también requiere de atención porque es la vía de acceso más rápida para que un cliente se conecte con el producto que busca.

Siguiendo estos consejos y el asesoramiento de expertos como los de RelajaTec es un buen inicio para optimizar al máximo el desarrollo de un emprendimiento.



