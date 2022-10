La tecnología y la digitalización, retos del sistema educativo Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de octubre de 2022, 10:11 h (CET)

El próximo 18 de octubre a las 15:30 horas el IEB, El Instituto de Estudios Bursátiles, acogerá el primer encuentro profesional TECH & e- LEARNING SUMMIT, donde diferentes expertos debatirán sobre innovación, nuevas herramientas, soluciones digitales y hablarán de las últimas tendencias en el sector educativo.

TECH & e-LEARNING SUMMIT reunirá al ecosistema de la educación para conocer qué rol está teniendo la tecnología en el sector y qué nuevas oportunidades existen en el mercado actualmente. Los expertos compartirán puntos de vista sobre las tendencias, retos y las necesidades de adecuación del sector al nuevo entorno digital.

Más de 100 profesionales se darán cita el próximo 18 de octubre para descubrir los retos del ecosistema educativo actual.Además, participarán con su entrada en sorteos, generarán nuevos contactos en el networking presencial, donde ampliarán su red profesional y potenciarán nuevas oportunidades de negocio con un rico café de bienvenida y un vino español al finalizar.

Algunos de los temas que se abordarán durante la conferencia giran sobre la MetaEducación 2025, las tendencias tecnológicas para los nuevos retos, la identificación omnicanal del alumno como clave para una experiencia de usuario optimizada, las claves del presente para un futuro mejor, el riesgo de no innovar con los pagos online, cómo aumentar las ventas en el sector educativo, cómo mejorar la gestión, seguridad y rendimiento de la red wifi sin invertir en equipamiento ni personal dedicado, entre otros.

El encuentro, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de ponentes como Anna Díaz García, Directora de Ventas e-commerce y Negocio Digital en Banco Sabadell; Alejandro Valencia von Korff, Director Educación British Council; Juan Manuel de Lara, Responsable del Departamento de Orientación Profesional del IEB; Mercedes Gómez Varela, Iberia Senior Channel Manager de Worldline; Antonio Díaz Morales, Director Corporativo Educación Oficial y Decano de ICE; Francisco Javier Sánchez, fundador y responsable de Desarrollo de Negocio de NEOTICA; Mariano García de la Fuente, Experto independiente y ex-Gerente de Telefónica Educación Digital; Carlos J. Ochoa Fernández, fundador y CEO de One Digital Consulting; Carlos Sánchez, director comercial en Paycomet; Fernando García, Director de Área Educación en Wacom; Joaquín Danvila, Responsable del Departamento de Formación y Desarrollo Digital del IEB; Miguel Abreu, Director General en B-FY, Joaquín Díaz de Teran, Sales Manager Iberia RB Online en Worldline; Eduardo Sáez, Director de BIOECM Soluciones, entre otros.

El encuentro, que comenzará a las 15:30 horas estará patrocinado por B-FY, Neotica, LingoKids, Sabadell Consumer, Worldline, Paycomet, Autenticae, BioECM Soluciones, Wacom Business Solutions y Vértice.Además, contará con el apoyo del Instituto de Estudios Bursátiles, Quum Comunicación, la Asociación AEPI, la Cámara Argentina de Internet, la Asociación de Técnicos de Informática, la Asociación Madrileña del Profesorado de Historia y Geografía, IEBS Digital School, Insenia Design School Madrid, el Clúster Big Data Madrid y la Fundación Big Data. Contará con la colaboración como media partners a Educación 3.0, Todo Startups, la Revista de Transformación Digital, Digital Innovation News, Marketing Insider Review, Diario Crítico.com, Emprendedores 2020, el Periódico de la Publicidad, Revista Interactiva, BeInCrypto, La Latina Valley, Control Publicidad, The Standard CIO, entre otros.

Acerca del evento TECH & e- LEARNING SUMMIT es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales, en este caso, en el sector educativo, uno de los que más cambios ha sufrido en los últimos años. En ese sentido, Urban Event Marketing es una agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.



