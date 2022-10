La importancia de contar con una buena estrategia de recuperación de ventas inacabadas en Black Friday, por Blueknow Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 15:23 h (CET)

La empresa Blueknow, la cual brinda servicios de optimización para tiendas online, da a conocer la importancia de una buena estrategia de recuperación de ventas inacabadas en Black Friday.

Esta información puede resultar muy útil para comercios que forman parte de cualquier tipo de sector, pues los ciudadanos aprovechan este día para comprar esos productos que tanto necesitan en su vida diaria. Esto, ya sea para adultos o niños, para damas o caballeros, artículos tecnológicos, electrodomésticos, ropa, calzado, etc.

Además, prepararse eficazmente durante este día es de gran ayuda para aquellos negocios que, durante todo el año, no han obtenido ganancias y que han tenido que vivir el abrumador fenómeno del carrito abandonado.

Las cinco estrategias de recuperación de ventas inacabadas para el Black Friday que ofrece Blueknow Actualmente, un alto porcentaje de personas a nivel mundial entran en las tiendas online y terminan abandonando la compra por diferentes razones, bien sea por falta de información, por tiempos de entrega muy largos, gastos de envío elevados, lentitud de la plataforma, etc.

No obstante, desde Blueknow aseguran que las ganancias que no se han obtenido durante todo el año se pueden conseguir con una buena estrategia de recuperación de ventas inacabadas en Black Friday.

En ese sentido, destacan que uno de los grandes secretos es optimizar los envíos para que sean rápidos, ya que a los clientes les gusta la inmediatez. También precisan que es necesario que en los correos enviados no parezcan una newsletter y hacer un A/T testing de los e-mails para ver qué es lo que mejor le funciona a cada marca.

Por otro lado, indican que es muy importante impactar en los usuarios anónimos y que el aspecto más relevante que no se debe pasar por alto es encargarse de que todos los e-mails sean cross-device, para la reconstrucción del carrito de la compra en todos los dispositivos.

Estrategia para la recuperación de ventas inacabadas en Black Friday Para recuperar ventas inacabadas en Black Friday, es imprescindible dejar todo en manos de profesionales en el área como la compañía Blueknow, la cual utiliza estrategias efectivas basadas en soluciones SaaS.

La empresa en cuestión pone a disposición un plan que consta de 4 pasos para incrementar la facturación, evitar que los usuarios se marchen de un e-commerce y, si lo hacen, lograr que vuelvan y concreten su compra. Con este fin, hacen un análisis y diagnóstico y definen la estrategia. Después, llevan a cabo la puesta en marcha y la revisión y optimización continua.

Los interesados en obtener más información deben entrar en la web de Blueknow, donde se encuentran los detalles ampliados.



