I Costa del Sol Concours d’Elegance & V Aniversario Magna Supercars

jueves, 13 de octubre de 2022, 11:55 h (CET)

El miércoles 27 de julio de 2022 se celebró en el campo de golf de Villa Padierna el primero de los tres días de evento del “I Costa del Sol Concours d´Elegance”.

Este primer día estaba reservado única y exclusivamente a propietarios de Hypercars y no se permitía el acceso a prensa ni a público, debido a la condición de discreción que solicitaron varios de los propietarios participantes. Los coches fueron llegando durante todo el día, algunos en camión y otros por carretera, al césped del recinto, quedando aparcados en su lugar exposición hasta las 18:30 horas en las que se abriría las puertas a todos los participantes.

Los asistentes pudieron degustar el exquisito catering servido por el equipo de restauración del Hotel Anantara 5* G.L. mientras los selectos jueces – periodistas y personalidades del mundo del motor -, evaluaban los hypercars concursantes.

Tras una difícil deliberación por parte de los jueces debido al elevado nivel de coches participantes, los afortunados ganadores recogieron los premios junto al lago del campo de golf de Villa Padierna.

Tras los agradecimientos a los participantes y colaboradores bajo una preciosa puesta de sol, los asistentes se desplazaron al Salón Imperial del Hotel Anantara 5* G.L. para disfrutar de una alta gastronomía en un marco de verdadero lujo.

Durante la degustación de la cena, se pudo disfrutar de un bonito espectáculo flamenco que puso el broche final al primer día del Costa del Sol Concours d´Elegance.

Magna Marbella El jueves, 28 de julio de 2022 era el día cumbre de los 3 días del “I Costa del Sol Concours d´Elegance”, ya que coincidía con el “V Aniversario de Magna Super Cars” que es la pionera de este evento. Como ya se había realizado en las cuatro ediciones anteriores, el lugar elegido fue el campo de golf de Magna Marbella, a escasos 100 metros de la sede oficial de Magna Super Cars. Por un lado, se contemplaba el mar y, por el otro, la bonita urbanización de Magna Marbella con la montaña La Concha a sus espaldas.

Durante todo el día, el equipo de Magna Super Cars estuvo llevando coches desde sus instalaciones hasta el lugar del evento y solo fue a las 18:30 horas cuando empezaron a llegar poco a poco los más de 400 invitados con sus casi 200 coches históricos, clásicos y deportivos. Al igual que el día anterior, solo se podía acceder con acreditación, pero en este caso si se permitió el acceso a los medios de comunicación, como Informativos Tele 5 y Canal Sur Televisión, entre otros.

Los coches se fueron aparcando por colores, para evitar favoritismos a la hora de administrar los espacios del parking, excepto para los coches de antes de 1.960 que tenían una zona reservada para ellos y los Hypercars que también tenían otra zona reservada y acotada.

Con un programa muy similar al del día anterior, pero cambiando la localización, los asistentes tuvieron tiempo para poder comer y beber mientras los jueces inspeccionaban y seleccionaban las mejores unidades de las categorías que no estuvieron presentes el día anterior. Un espectáculo de música y baile en directo amenizo la velada de los presentes.

Más de una decena de puestos gastronómicos estaban presentes durante la tarde para agasajar a los participantes, ostras, caviar, champagne, frutas exóticas, sushi, entre muchos otros aperitivos que acaparaban la atención de los asistentes casi tanto como los coches más caros y exclusivos allí presentes.

Junto a los puestos gastronómicos se ubicaba una zona chill out donde se podía ver el espectáculo de música y el posterior desfile de los coches frente a los jueces. En ese momento del desfile, los conductores podían dar los últimos datos informativos de sus coches presentados a concurso justo antes de empezar la entrega de premios.

El jurado compuesto por el célebre periodista internacional Ian Kuah, Vidal Castro expresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Keko Romero director de contenidos de la Guía del Motor, Iñigo Olaizola, experto en clásicos de Retromobile y Jesús Bonilla, director de la revista Motor Clásico del grupo MPIB.

Durante el desfile, se pudieron contemplar joyas sobre ruedas como un Bugatti del año 37 en impecable estado de conservación.

La entrega de premios con fuegos fríos de fondo como atrezo fue el momento apoteósico donde se pudo saber finalmente los coches que habían sido seleccionados ganadores por el equipo de jueces. Una vez concluido el acto de entrega de premios, todos los asistentes subieron al restaurante Magna Café para degustar la cena y comentar los momentos más bonitos del día.

Puerto Banús El viernes 29 de julio se celebró la fiesta final de entrega de premios en el lugar más emblemático y famoso de la Costa del Sol, Puerto Banús.

Hasta allí se desplazó una selección de las unidades más espectaculares participantes, como el Fórmula 1 de Fernando Alonso, el Lamborghini Aventador J, Bugatti Chiron, McLaren Senna, LaFerrari Aperta… y los dos vencedores absolutos del Best Of Show (B.O.S.) sobre una alfombra roja.

Durante la agradable velada se pudo disfrutar de unos aperitivos y unas preciosas vistas del Puerto y la montaña. Los directivos de Puerto Banús realizaron la entrega de los dos premios del B.O.S. junto a los fuegos artificiales que había preparados para la ocasión y que daba un punto y final a tres días de ensueño para los amantes del motor.



