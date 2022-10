Comprar online décimos para el Sorteo de Navidad en la aplicación MillonApp Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Como todos los años, los ciudadanos en España ya esperan ansiosos a que llegue el célebre sorteo de la Lotería de Navidad, el cual se llevará a cabo el jueves 22 de diciembre en el habitual Teatro Real de Madrid.

En esta nueva edición, quienes prefieran una alternativa más práctica y cómoda para comprar sus décimos deben saber que tienen la posibilidad de comprarlos de forma online a través de plataformas como MillonApp, una aplicación intermediaria entre los usuarios y las administraciones de lotería.

¿Cuáles son los beneficios de comprar Lotería de Navidad online? Gracias a los avances de la tecnología, en España es posible comprar un décimo de la Lotería de Navidad de forma online, una alternativa que tiene muchas ventajas para las personas que tienen un horario de trabajo complicado o que carecen de tiempo para ir físicamente hasta un puesto de lotería.

Pensando en los ciudadanos que se inclinan por la practicidad, se han creado aplicaciones como MillonApp para comprar décimos de Lotería de Navidad desde la comodidad de casa o de la oficina. La misma se puede descargar en móviles o tabletas con sistema operativo Android o iOS.

Son muchos los beneficios de utilizar una app como MillonApp, uno de los principales es que es un método 100 % seguro, ya que la transacción del pago cuando se compran boletos o décimos se realiza a través del TPV de Bankinter y se valida por una administración asociada. Se trata también de una opción más rápida, ya que permite evitar las colas para comprar un décimo.

Al tratarse de un formato en el que se tienen los décimos digitalizados, es más fácil que estos no se deterioren ni se pierdan. Además, tras la celebración del sorteo, el jugador será avisado de forma inmediata acerca de si ha sido premiado o no y se le ingresará el premio en su saldo al instante, sin tener que esperar al día siguiente para cobrarlo. Otra de las grandes ventajas de MillonApp es que en su buscador, los usuarios podrán encontrar números de todas las terminaciones.

Algunos datos sobre la Lotería de Navidad para este 2022 Este 2022, al igual que en años anteriores, es significativo el número de jugadores que tienen todas sus esperanzas depositadas en la Lotería de Navidad, la cual reparte tres grandes premios que pueden cambiar la situación financiera de cualquiera.

Las buenas energías siempre se enfocan en el Gordo de Navidad, el premio más buscado por repartir 400.000 euros a cada décimo premiado. No obstante, también hay que tener presentes los 125.000 euros al décimo del segundo premio o los 50.000 euros a cada décimo del tercer premio. Los premiados con un cuarto o quinto premio también se podrán considerar unos completos afortunados, ya que estos repartirán un total de 20.000 y 6.000 euros respectivamente a cada décimo ganador.

Para todos aquellos curiosos que hayan buscado por internet este año «Lotería de Navidad comprar online«, MillonApp se presenta como su gran solución. Para empezar a buscar el décimo que puede cambiar su vida, el jugador solo tiene que descargar la aplicación de MillonApp en Play Store o Apple Store. Asimismo, es importante destacar que detrás de este proyecto, hay un equipo que atiende las dudas de los usuarios a través de correo electrónico, teléfono y WhatsApp.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.