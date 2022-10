El outsourcing de servicios jurídicos es de gran ayuda para despachos que deseen externalizar sus litigios, por Outlex Emprendedores de Hoy

La transmisión de las responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una empresa externa hace referencia al outsourcing o tercerización de servicios.

Esto constituye una enorme ventaja para las organizaciones y empresas, puesto que reduce costes y tiempos en la contratación de personal, entre otros beneficios. Uno de los sectores que más se ha sumado a esta tendencia es el jurídico. En ese sentido, Outlex es una de las empresas pioneras en España en el outsourcing de servicios jurídicos. Su misión es cubrir todas las necesidades de aquellos despachos que no tengan la capacidad de gestionar directamente su cartera de litigios y de empresas que no posean departamento legal.

Los beneficios del outsourcing de servicios jurídicos Actualmente, muchos bufetes de abogados optan por contratar servicios externos especializados, en lugar de contratar nuevos abogados que gestionen las demandas y los casos legales pendientes. La implantación de un modelo de outsourcing legal implica una serie de ventajas para las empresas que subcontratan. Una de las principales es que la empresa contratante puede centrarse en la base principal de su negocio, dejando los demás procesos a los especialistas contratados.

No obstante, teniendo en cuenta la relevancia del trabajo realizado, el outsourcing de servicios legales es una actividad que debe ser dejada en manos de un despacho jurídico que cuente con el conocimiento técnico, los procedimientos detallados y una amplia experiencia para resolver los litigios exitosamente.

Outlex, servicio de outsourcing de servicios jurídicos para toda España Una de las empresas que posee un equipo de profesionales con amplia experiencia legal es Outlex, un despacho especializado que ofrece las máximas garantías. Uno de los aspectos que más destaca a esta empresa es la tecnología que utiliza y que ofrece a sus usuarios. Esta se puede integrar completamente en el CRM de sus empresas cliente, permitiéndoles llevar un control constante de las fases del proceso judicial. De esta manera, las compañías que contraten los servicios de Outlex podrán mantener informados a sus clientes en todo momento.

Otro de los aspectos clave de Outlex es que cuenta con expertos para diferentes ámbitos legales, por lo que sus servicios son adecuados para gran parte de los procedimientos jurídicos planteados.

La amplia red de abogados de Outlex cubre todo el territorio nacional, llegando a todos los juzgados españoles, tanto peninsulares como de las islas. De esta forma, es accesible para todas las empresas en el país que requieran el outsourcing de esta compañía, que solo en 2021 tramitó más de 12.000 demandas.



