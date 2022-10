La tienda de productos naturales FvDirect presenta su gel muscular infalible, Rescue Gel Arnica Montana Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022

Los dolores musculares y articulares son molestias que pueden aparecer después de una sesión de entrenamiento, de un día de trabajo duro o tras algún golpe o caída. Sea cual sea la causa, estos padecimientos pueden afectar de forma considerable el día a día de una persona.

Para aliviar este problema, la tienda de productos naturales FvDirect comercializa el gel para masaje corporal Rescue Gel Arnica Montana. Este producto elaborado con aceite de árnica se aplica directamente sobre la piel y provoca un efecto antiinflamatorio gracias a sus ingredientes naturales. De esta manera, es posible calmar el dolor y aumentar el bienestar.

Los ingredientes y características del Rescue Gel Arnica Montana, comercializado por la firma FvDirect Los principales ingredientes de este producto son aloe vera, árnica montana, harpagofito, mentol, alcanfor, manzanilla, salvia y romero. Gracias a las propiedades de estos elementos, con el Rescue Gel Arnica Montana o Rescue Gel Aloe Vera es posible realizar tratamientos naturales para aliviar dolores causados por golpes, torceduras, tirones, calambres, traumatismos y distintos tipos de lesiones. Además, sirve para mejorar el dolor de espalda y el estado de la piel tras la picadura de un insecto.

Por su amplio uso, los clientes de esta tienda de productos naturales suelen solicitar la promoción Rescue Gel Arnica 3 + 1 de regalo, con la que reciben 4 unidades de antiinflamatorios musculares de esta marca al precio de 3. Se trata de un artículo útil que conviene tener en el botiquín de primeros auxilios. Asimismo, su presentación en roll on de 60 ml es ideal para llevar a cualquier lugar. Este gel es práctico, cómodo, higiénico y fácil de usar.

Este producto cosmético está dermatológicamente testado. Cuenta con un certificado de agricultura biológica, no ha sido probado en animales y no contiene parabenos ni conservantes minerales e hipoalergénicos. Tampoco está compuesto por alcohol, parafina ni petrolato.

¿Cuál es el modo de uso del gel Rescue Gel Arnica Montana? Este gel se aplica sobre la piel masajeando con el roll on durante solo 1 o 2 minutos. La frecuencia de aplicación recomendada es de 3 veces al día hasta que el dolor muscular o articular desaparezca o disminuya.

En caso de picadura de insectos, el producto debe aplicarse sobre la inflamación, masajeando de manera intensa durante unos segundos. El objetivo de este procedimiento es que el gel penetre en la zona afectada y reactive la circulación.

Aplicando diariamente Rescue Gel Arnica Montana, disponible en la tienda de productos naturales FvDirect, es posible aliviar dolores de distinto tipo para recuperar el bienestar y volver a la rutina con normalidad.

