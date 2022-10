Disfrutar del otoño en Formentera con Can Corda Formentera Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 12:35 h (CET)

Formentera es uno de los destinos preferidos por turistas de todo el mundo durante la época de verano. El sitio invita a un cambio de vida y de escenarios distintos, en especial, alejados de urbes ruidosas y ajetreadas.

La isla se caracteriza por su calma que se ve afectada ante el paso de turistas ávidos de paz y portadores, en cierto modo e inevitablemente, de ruido. Sin embargo, cuando el verano llega a su fin, el lugar recupera su identidad perdida y retoma su carácter más tradicional, la tranquilidad. Esto hace del otoño una temporada ideal para visitarlo.

Can Corda Formentera es el aliado ideal para aquellas personas que deciden parar, respirar y disfrutar del entorno rural de la isla. Ponen a disposición el alquiler de villas en Formentera, una opción fantástica para disfrutar del otoño.

Disfrutar del otoño en Formentera Con la llegada del otoño, Formentera ofrece un nuevo escenario en su paisaje y propicia una actividad turística más reposada y más proclive a saborear la realidad de la isla en su día a día y a participar de la vida de sus habitantes.

En esta época, el agua es un poco más fría. Aun así, pasear por los faros que bordean la costa, ahora casi vacíos por la ausencia de turistas, permite que el visitante se sienta, por unos instantes, dueño de esos rincones tan espectaculares como evocadores

Ahora bien, los que eligen acercarse a los núcleos urbanos de la isla también pueden encontrar varias opciones. En otoño, se presenta una oferta cultural constante con la Filmoteca ubicada en Sant Francesc. Todos los martes ofrecen sesiones que pueden consultarse en la cartelera. Otra opción es acudir al programa «L’illa a escena» para disfrutar espectáculos de danza, música y teatro, tanto para adultos como para el público infantil.

Todos estos momentos culturales se pueden disfrutar en otoño, sin multitudes y conviviendo con los residentes habituales, formando parte del mundo cotidiano que pertenece a los formenteranos.

Villas en Formentera completamente equipadas En Can Corda Formentera cuentan con alojamientos ideales para pasar unas vacaciones en la isla. Se trata de 6 villas en Formentera con diferentes capacidades y características. Construcciones típicamente mediterráneas, situadas en Es Cap de Barbaria, que conservan todo su encanto.

Todas las villas disponen de amplios y luminosos espacios. También tienen cocina completamente equipada, equipo de música, salón con televisor pantalla plana y diversos dormitorios que invitan a la relajación y al descanso.

Las casas vacacionales disponibles en Can Corda Formentera cuentan con buenas instalaciones y servicios para que los turistas tengan una estancia perfecta. Son ideales para visitar la isla en otoño, ya sea en pareja o con la familia.



