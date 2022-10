Sentir el efecto wow es posible con las nuevas fragancias de Flor de Mayo Up Be Yourself

La marca Flor de Mayo lanzó la nueva colección de fragancias Be Yourself de Flor de Mayo Up para ella y para él. Flor de Mayo Up es una gama exclusiva para el cuidado y tratamiento de la piel facial, como fragancias exclusivas con disponibilidad en la nueva e-shop de la marca. Destaca por una formulación cuidada e inteligente, con eficientes principios activos que consiguen marcar la diferencia. Gracias a la WOW Fórmula de estos perfumes Flor de Mayo resaltan lo mejor de cada persona.

Las nuevas fragancias Be Yourself de Flor de Mayo Up para ella y para él Dentro de la línea F*M Up, las nuevas fragancias Be Yourself están disponibles en 4 fragancias distintas para mujer y 2 para hombre. De esta manera, se puede destacar la exquisitez de sus fragancias. Os contamos por qué estas fragancias son irresistibles para los sentidos… Be Dreamy De Rational ha sido creada bajo una exclusiva fórmula FM Up que combina flor de naranjo, jazmín y cedro. La mezcla de estas tres flores da como resultado un aroma enérgico y fresco que se adapta a la personalidad y estilo de vida de cada mujer. Esta propuesta olfativa es única y sigue las últimas tendencias del mercado.

A su vez, la fragancia Be Honest Be Audacious es un perfume floral y jovial, lleno de romanticismo y sensualidad. Los aromas escogidos para este perfume provienen de la pera, la rosa, el jazmín, las maderas blancas y la vainilla. El resultado es una fragancia limpia refrescante y dulce.

Otro de los perfumes desarrollados por el departamento de I+D+I de Flor de Mayo es la fragancia Be Daring Be Misterious, que combina los aromas frutales de la pera y la frambuesa con las notas florales del jazmín y la rosa. Este producto está culminado con un fondo dulce y amaderado para crear una combinación que resulta enigmática, dulce y explosiva. La fragancia Be Unique Be Rebel, que también está formulada de manera exquisita a partir de flores como la magnolia y el azahar. Este perfume es sensual, elegante y aporta fuerza y seguridad a cada paso que se da.

Los perfumes Be Yourself de Flor de Mayo Up para él también El perfume Be Wise Be Unstoppable ha sido diseñado para personas aventureras y libres. Contiene una combinación de bergamota, abedul, geranio, vetiver y ámbar que permiten dejar huella y marcar una diferencia. A su vez, la fragancia Be Charming Be Fearless está constituida a partir de maderas como el cedro y el vetiver con notas de geranio y lavanda para crear un perfume sensual, eléctrico y distintivo.

Cada perfume de Flor de Mayo Up de la nueva colección Be Yourself está formulado de manera única y exquisita, para que cada persona que lo usa pueda brillar y destacar su personalidad más única.

Potenciar el lado más wow.