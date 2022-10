Wild Balance, la startup española que acaba de aterrizar en Dubái con su apuesta por la alimentación natural para mascotas Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 11:47 h (CET)

Actualmente, es de vital importancia que las mascotas tengan una dieta alimenticia específica con el fin de garantizar su bienestar y salud. Por este motivo es importante adquirir productos que garanticen calidad.

La empresa de alimentación natural para mascotas Wild Balance acaba de anunciar su llegada a Dubái de la mano de The Petshop, el mayor distribuidor de productos para mascotas de Emiratos Árabes Unidos.

Continuando con su plan de expansión internacional, la empresa Wild Balance ha dado un paso enorme hacia su viaje internacional, con su primera exportación fuera de la Unión Europea.

Los productos Wild Balance prometen revolucionar el mercado de alimentos para mascotas en Medio Oriente Tras haber abarcado con éxito sus primeros pasos en el extranjero en países pertenecientes al marco europeo, este nuevo punto en el mapa promete ser un nuevo foco de expansión con grandes oportunidades para Wild Balance.

Esto se debe a que, con la incorporación de este nuevo punto de venta, ahora la marca española no solo estará presente en todas las tiendas físicas en EAU de The Petshop, sino que además llegará a un gran número de hogares alrededor de los 7 emiratos, gracias a la plataforma de venta onlinede su nuevo socio comercial.

De esta manera, Wild Balance se posiciona como la primera marca en EAU en aunar un producto de calidad, natural y saludable para mascotas, a la comodidad y confort del consumidor a través de sus diferentes gamas de productos. Desde sus características hamburguesas BARF de 50 gramos, hasta sus mordedores, snacks y suplementos, los productos de esta startup con sede en Valencia están listas para revolucionar el mercado del Medio Oriente.

¿Cuáles son los propósitos y nuevos proyectos que tiene en mente la empresa Wild Balance? Dentro del ambicioso plan de expansión de Wild Balance, la empresa no solo contempla seguir creciendo para tener gradualmente un mayor peso en el mercado nacional e internacional. En ese sentido, el objetivo de Wild Balance es brindar una alimentación natural para mascotas con una oferta más completa, manteniéndose fiel a su principal atributo: la calidad.

Por tal motivo, la empresa se ha fijado como uno de sus objetivos el incluir una nueva gama de productos, totalmente diferente a su portafolio actual, antes de finalizar el año. En consecuencia, el personal de Wild Balance trabaja en seguir cuidando la salud de perros y gatos, a través de productos de calidad que impulsan una alimentación natural para mascotas.

Para garantizar una alimentación natural para mascotas, los productos de Wild Balance representan una alternativa 100 % práctica, un aspecto que explica el éxito de la marca y su expansión a nivel mundial. De esa manera, se asegura una mayor esperanza de vida para los perros y gatos, así como también la posibilidad de prevenir la obesidad y mantener un pelo más brillante.



