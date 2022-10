Biombos para dar un toque de elegancia y exclusividad en cada estancia Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Para la decoración de los espacios, los biombos decorativos son un elemento imprescindible. Ayudan a separar las estancias, sobre todo las que tienen grandes dimensiones, con un toque de estilo y de elegancia.

Sin embargo, la funcionalidad de los mismos va más allá de lo elemental, ya que actualmente son aprovechados para aportar movimiento, color y personalidad a las casas, las oficinas, locales comerciales, etc. Uno de los lugares de referencia en el país para adquirir este tipo de artículos es Hogar y Más, una tienda online con sede física en la localidad de Vitoria-Gasteiz.

Usar biombos decorativos en los espacios Los biombos decorativos cada vez más están siendo utilizados por los expertos como un elemento divisorio de los ambientes. Antes, se colocaban primordialmente en lugares con decoraciones tradicionales. Sin embargo, hoy en día hay muchos modelos en el mercado que encajan a la perfección en espacios con estilo bohemio, moderno o minimalista, entre otros.

Los biombos se pueden colocar en cualquier lugar. El hecho es que, independientemente de su ubicación, son capaces de aportar una perfecta sensación de privacidad. Por tal razón, no solo se usan en los hogares, sino también en comercios como tiendas de ropa, comedores de restaurantes, salones de belleza o despachos profesionales.

Una de sus grandes ventajas es que tiene un alto potencial decorativo, por lo que una sola pieza puede transformar un lugar si se sabe elegir el modelo adecuado para determinado proyecto decorativo. Los biombos también son los aliados perfectos para darle fuerza a una decoración o para conseguir un contraste.

Asimismo, los biombos tienen costes completamente accesibles que se adaptan a todo tipo de necesidades y requerimientos.

Adquirir biombos de calidad En España hay varios lugares para comprar biombos. No obstante, una de las tiendas de referencia es Hogar y Más, la cual ofrece productos de calidad a precios competitivos. Además, este lugar destaca por tener un amplio catálogo que puede consultarse de forma online.

En la tienda en línea hay biombos decorativos para todo tipo de gustos, pues se encuentran de materiales como el bambú, madera bambú y papel trenzado, madera, pino y macramé. Asimismo, están disponibles en diferentes diseños. Los hay desde los más sencillos y clásicos, hasta los más llamativos, como por ejemplo los que tienen fotos impresiones de paisajes, de budas o de surf.

Los precios varían dependiendo de cada modelo. Los interesados en visualizar todas las alternativas pueden acceder a la plataforma de Hogar y Más, donde ofrecen portes gratuitos por compras iguales o superiores a 30 los euros.



