2ndChance Containers, construcción modular con contenedores marítimos

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Con resultados tangibles que apuntan al ahorro y la sostenibilidad, la construcción modular reciclando containers marítimos es uno de los sistemas más innovadores en el panorama actual del sector de la construcción.

Gracias a los servicios de empresas como 2ndChance Containers, es posible construir un hogar modular o añadir nuevos espacios en residencias y edificaciones basados en esta tecnología industrializada. Esta compañía presenta grandes soluciones para la creación de nuevos proyectos de gran impacto en el sector, para los clientes que buscan una alternativa a la construcción convencional.

Casas prefabricadas de alta calidad de la mano de 2ndChance Containers En Barcelona se encuentra la fábrica propia de 2ndChance Containers en la que se transforman contenedores para todo tipo de proyectos de construcción. En esta empresa, apuestan por la construcción modular, debido al gran ahorro en tiempos de entrega, dinero y ausencia de residuos que genera la implantación de containers.

Esta empresa construye casas prefabricadas que no solo cuentan con una excelente movilidad operacional, sino con una planificación inteligente que permite tener espacios más habitables con menos gastos. Además, la modularidad de estas «ecocasas» no le restan comodidad, por lo contrario, permite añadir gran confort y funcionalidad a cada uno de los espacios. Adicionalmente, son construcciones que favorecen el ahorro al usuario mediante técnicas que otorgan una clasificación energética A, parte esencial de la sostenibilidad. Sin embargo, las casas de contenedores son solo una de las áreas de acción de esta empresa, porque también trabajan en proyectos para aplicaciones comerciales.

Proyectos sostenibles para todos los sectores 2ndChance Containers ofrece servicios de construcción de contenedores para negocios, industrias, sector agrario, hoteles y proyectos de restauración. Uno de los proyectos más recientes que ha realizado la compañía, es la entrega para el Real Club Náutico Barcelona de una escuela de navegación.

Esta instalación está compuesta de 4 módulos construidos con contenedores de 40 pies high cube (120 m²). Dispone de diferentes áreas adaptadas a las necesidades del cliente: vestuarios para niños y niñas, un meeting room y un aula de clases, todas con la mayor comodidad y uso eficiente de espacios. Para la creación de sus proyectos, la empresa se basa en los conceptos de la Cargotectura, con la utilización de estructuras provenientes de contenedores marítimos reciclados. De esta manera, se obtienen módulos habitables de acero, que pueden ser recubiertos por otros materiales de primera calidad como madera, piedra, cerámica, etc.

La construcción modular prefabricada industrializada, a pesar de originarse varias décadas atrás, es hoy en día que está cobrando auge en Europa. 2ndChance Containers es un claro ejemplo de las múltiples ventajas, en ahorro y principios de sostenibilidad y abre un mundo de posibilidades en la construcción de todo tipo de edificaciones de primera calidad.



