El curso de Inglés Básico A1-A2 Online, de la mano de Inglessa Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La lengua inglesa es, hoy en día, una de las más importantes en todo el mundo. La misma es hablada por más de 1.400 millones de personas.

Por esa razón, cada vez son más las empresas que buscan perfiles profesionales que tengan el inglés como primer o segundo idioma. Sin embargo, quienes no lo dominan deben saber que nunca es tarde para aprender y mejorar sus competencias. Una de las mejores alternativas para alcanzar este objetivo es apuntarse al Curso de Inglés Básico A1-A2 Online que ofrece Inglessa, una academia con sede física en la provincia de Tenerife, cuyos servicios están dirigidos a adultos y niños.

¿En qué consisten los detalles del Curso de Inglés Básico A1-A2 Online de Inglessa? La academia Inglessa pone a disposición el Curso de Inglés Básico A1-A2 Online, el cual es ideal para aquellas personas que no dominan ni un poco el idioma y quieren aprender lo elemental como saber presentarse, responder algunas preguntas, crear frases y conocer algunas bases de gramática.

Las clases son completamente online. En las mismas se pone en práctica el speaking, el listening, el reading y el writing, ya que todo eso es fundamental para defenderse en situaciones simples bien sea en el entorno de trabajo, en una reunión entre amigos, en un viaje de placer, etc.

El curso se lleva a cabo los días martes y jueves desde las 20:00 hasta las 21:00 a través de Google Meet. Los requisitos para realizarlo es tener un correo electrónico, micrófono, cámara y conexión a internet estable.

Una de las grandes ventajas de este programa de estudios es que asisten grupos muy bien integrados por personas adultas que tienen como visión alcanzar la meta de hablar inglés. Además, los profesores están comprometidos a brindar al alumnado una enseñanza efectiva y de calidad.

Qué aspectos son importantes de conocer Una de las cosas que las personas deben saber sobre el mencionado curso es que los primeros 30 minutos de cada clase se dedica al speaking para que los estudiantes aprendan a pronunciar las palabras.

Adicionalmente, los alumnos tendrán acceso a un campus virtual, donde encontrarán todo el material elaborado por los docentes como listenings, temarios, ejercicios y guías.

Por otro lado, cabe acotar que las clases se dan según la hora de Canarias, ya que la mayoría de los participantes son de Fuerteventura, Lanzarote, Palma, La Gomera y El Hierro.

Los que tengan dudas de hacer un curso de inglés deben saber que este idioma tiene muchos beneficios para el desarrollo personal y laboral. Por un lado, ofrece mayores oportunidades de empleo, pero también incrementa las posibilidades de cursar estudios en el extranjero. Adicionalmente, es un factor clave para viajar con confianza por todo el mundo y conocer a personas de diferentes culturas.



