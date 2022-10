CruceroAdicto.com, próximos organizadores del Fitur Cruises 2023 en Madrid Emprendedores de Hoy

El equipo de cruceroadicto.com coordinará de nuevo la organización de Fitur Cruises 2023, dado el éxito que tuvo la propuesta FITUR Cruises realizada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de este año. El evento tendrá lugar entre el 20 y el 22 de enero en Madrid.

Fitur Madrid contará una vez más con la sección oficial dedicada al turismo de cruceros, en la que, además de desarrollar un programa de actividades informativas y lúdicas orientadas al viajero, incorpora muchas novedades para presentar todos los aspectos de esta forma de vacaciones en claro auge.

En este sentido, desde CruceroAdicto.com anticiparon que FITUR Cruises 2023 ampliará su campo de acción y abarcará también el ámbito B2B (dirigido a los profesionales del turismo), además del B2C (dirigido al cliente final), tras una pasada edición exitosa con gran repercusión y asistencia.

Cómo encontrar el mejor itinerario o barco según el tipo de viajero, cómo preparar excursiones para cruceros, o trucos de cruceristas veteranos para mejorar la experiencia a bordo serán algunos de los temas que se podrán aprender de forma gratuita en el novedoso espacio denominado “Cruise Campus”, que está abierto tanto a profesionales como al público general.

Una nueva edición de FITUR Cruises llega de la mano de CruceroAdicto.com La nueva edición de Fitur Madrid 2023, en su sección abocada por completo a los cruceros, tendrá como foco principal el refuerzo de la comunidad crucerista, con iniciativas para empresas y viajeros.

A lo largo de tres días, el pabellón 10 del IFEMA Madrid acogerá múltiples stands y actividades relacionadas con los cruceros, con información y novedades atractivas del sector.

El evento contará con espacios de interés no solo para el viajero, sino también para navieras, instituciones, puertos y agencias, ya que el FITUR Cruises 2023 está orientado a contribuir a una educación y comercialización dinámica de los cruceros.

Con este objetivo como norte, CruceroAdicto.com estará desarrollando durante estos meses una organización integral del evento, en el que se buscará mejorar la información respecto a la oferta turística de los cruceros, tanto para agencias de viajes mediadoras como para personas que aún no conocen esta modalidad vacacional.

Fortaleciendo la fidelidad de los amantes de cruceros, FITUR Cruises 2023 consistirá en tres días de encuentro de viajeros y representantes de la industria, tanto de puertos como de destinos turísticos y navieras.

Propuestas del FITUR Cruises 2023 Las actividades B2B del evento estarán orientadas a ampliar el vínculo entre la industria de los cruceros y los agentes de viajes, para que estos conozcan en profundidad las propuestas de valor de esta forma de viaje y sean capaces de ajustar cada tipo de crucero a la experiencia que busca cada tipo de viajero.

Por su parte, las actividades B2C estarán destinadas, por un lado, a quienes aún no han descubierto las potencialidades de los cruceros y, por el otro, a cruceristas veteranos, quienes podrán conocer nuevas propuestas en itinerarios, navieras y experiencias a bordo. El evento brindará amplias posibilidades a los visitantes, para adentrarlos en todo lo que pueden experimentar y vivir a bordo de su próximo crucero.

En esta línea, el FITUR Cruises 2023 contará con una zona central denominada “Cruise Market”, en la que los representantes de la industria de cruceros tendrán stands para interactuar e informar a viajeros y agencias. Mientras que el “Cruise Campus” será un espacio abocado a brindar mini cursos sobre la experiencia de viajar en crucero, dictados por profesionales del turismo, comunicación o cruceristas expertos.

La fusión de aprendizaje, networking profesional y la pasión por el turismo en crucero será la protagonista en el próximo Fitur Madrid, con la organización integral de CruceroAdicto.com.



