Lotería de Navidad en MillonApp

martes, 4 de octubre de 2022, 16:09 h (CET)

Queda poco para que llegue la Navidad, y la gente no quiere quedarse sin su décimo de Lotería de Navidad tradicional de cada año.

Por este motivo, son muchos los españoles que se encuentran en la búsqueda de un punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado para apostar por la suerte, aumentando sus probabilidades de convertirse en el próximo ganador del Gordo de Navidad.

Gracias a las nuevas tecnologías es posible comprar un décimo de lotería desde cualquier lugar, con tan solo descargar una aplicación desde el móvil. Esta alternativa es posible a través de plataformas como MillonApp, que brinda a los usuarios variedad de juegos de loterías y garantías de pago de premios al instante a los ganadores.

¿Qué novedades incorpora la Lotería de Navidad en 2022? Atendiendo a la demanda, para este año el sorteo de la Lotería de Navidad ha aumentado el número de series a la venta. Se contará con un total de 180 con 100.000 números cada una, lo que supone que se pondrán a la venta 180 millones de décimos, con los que se espera recaudar 3.600 millones de euros, de los cuales se repartirá un 70% en premios. El premio más anhelado por los jugadores es El Gordo de Navidad, premiado con 4.000.000 euros a la serie. Los más populares de este sorteo son el segundo premio de 1.250.000 euros a la serie y el tercero, que recibirá 500.000 euros a la serie. Asimismo, los dos cuartos premios serán de 200.000 euros a la serie y los ocho quintos de 60.000 euros a la serie.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, se llevará a cabo como de costumbre, en el Teatro Real de Madrid el 22 de diciembre, fecha en la cual se conocerán los lugares donde han tocado los premios del sorteo de lotería más importante del año y en el que participan, ya como una tradición popular del país, la gran mayoría de las personas.

Los décimos tienen un importe de 20 euros y pueden adquirirse a través de plataformas como MillonApp, que dispone de cientos de décimos de lotería disponibles a elegir. La dinámica para comprarlos desde la app es muy sencilla. El usuario debe instalar la aplicación gratis, ya sea en un dispositivo Android o iOS. Después debe registrarse, cargar el saldo online necesario, elegir el número del décimo o décimos que desee (de forma manual o aleatoria) y comprarlos. Automáticamente, los décimos quedarán digitalizados en la cuenta de la app del usuario, donde podrán verlos cada vez que quiera.

Una vez finalizado el Sorteo de Navidad y publicado el escrutinio oficial por parte de Loterías, el usuario será notificado a través de su teléfono móvil o tablet sobre si su décimo ha sido premiado o no. Aquellos usuarios premiados recibirán el premio en su saldo de la aplicación, pudiendo decidir si quieren retirarlo a su cuenta bancaria o, en el caso de tener el reintegro (20 €), optar por reinvertirlo en la compra de un décimo para el Sorteo del Niño.

En el caso de los premios superiores a 40.000 €, los afortunados tendrán una retención del 20 % por parte de Hacienda. MillonApp se pondrá en contacto a través de una llamada con los ganadores para ayudarles e informarles sobre la gestión de este tipo de premios.

Ventajas que ofrece MillonApp La aplicación intermediaria entre los usuarios y las administraciones de lotería tradicionales ha sido diseñada para brindarle a los jugadores mayor comodidad y beneficios a la hora de comprar lotería online. La aplicación garantiza que la compra de los boletos y décimos de lotería es 100 % segura. Estas son validadas por una administración asociada y las transacciones bancarias se realizan a través de TPV de Bankinter, por lo que en todo momento el usuario tiene el control de sus compras, pagos, premios y estados de saldo.

A diferencia de otras plataformas similares, MillonApp no cobra comisiones, el precio de los boletos y décimos es el mismo que en la Administración de Lotería. Al finalizar cada sorteo, el sistema envía una notificación al usuario y, de manera inmediata, el premio se carga en el saldo del usuario dentro de la app para que este pueda retirarlo a su cuenta bancaria o seguir jugando con ese dinero.

En caso de dudas o sugerencias, la aplicación cuenta con un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas los 7 días de la semana, haciendo posible que los usuarios puedan adquirir sus boletos de forma más segura y fiable.



