Alluring Clinic y la blefaroplastia no quirúrgica

martes, 4 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El exceso de piel en los párpados hace que la mirada luzca cansada y poco expresiva. Además, facilita que la piel que rodea a los ojos se vea envejecida y propensa a la aparición de arrugas.

La blefaroplastia no quirúrgica es un revolucionario tratamiento médico estético que soluciona dicho problema al eliminar la piel sobrante y las arrugas de los párpados. Para lograrlo, utiliza un generador electrónico de plasma atmosférico, equipo de última tecnología que altera la estructura de la piel sobre la que actúa produciendo una contracción. El mismo es utilizado en España por Alluring Clinic, clínica de medicina estética facial y corporal en Madrid.

Las ventajas de eliminar la piel sobrante de los párpados sin cirugía La piel de los párpados es sumamente delicada. Por ello, para eliminar su exceso es indispensable llevar a cabo un procedimiento estético con aparatología de vanguardia segura. La propuesta de Alluring Clinic resalta por implementar la blefaroplastia sin cirugía gracias al Dermaplax, un generador de plasma láser que emite ondas de radio de baja frecuencia que eliminan los queratinocitos de la epidermis de los párpados para que la piel se retraiga de forma inmediata.

La blefaroplastia no quirúrgica es una de las técnicas más seguras y efectivas que existen en la actualidad para rejuvenecer la piel que rodea a los ojos. Lo anterior se debe a que el láser que utiliza induce una contracción cutánea sin generar daño en profundidad. De esta manera, solo se provocan quemaduras superficiales microscópicas que regeneran la piel envejecida, estimulan el crecimiento de nuevas células epidérmicas y promueven la producción natural de colágeno.

Tratamiento de blefaroplastia no quirúrgica en clínica especializada Además de eliminar el exceso de piel en los párpados, la blefaroplastia no quirúrgica corrige las arrugas, manchas causadas por el sol y las temidas patas de gallo. Además, reduce de forma significativa las cicatrices causadas por acné o cirugías. El tratamiento realizado en Alluring Clinic es seguro y no produce ningún tipo de dolor. Sin embargo, para disminuir las molestias que pueden ocurrir en el proceso se aplica una anestesia tópica en las zonas más sensibles.

El número de sesiones requeridas para obtener los resultados esperados varía de acuerdo a las particularidades de cada persona. Por ello, este centro estético dispone de una primera consulta informativa gratuita y un asesoramiento personalizado que determina la idoneidad del tratamiento en cada paciente. Los interesados pueden rellenar un pequeño formulario en su sitio web para proceder al contacto.



