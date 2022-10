Enco, fabricantes de equipos de medicina estética con más de 37 años de experiencia en el sector Emprendedores de Hoy

El área de la medicina estética ha evolucionado de forma exponencial en los últimos tiempos, ante una mayor demanda por parte de un público consciente de la importancia del cuidado personal corporal y facial.

Los avances tecnológicos se han convertido en los aliados de esta especialidad, ya que brindan no solo progresos en la aparatología para medicina estética, sino también mejoras en los resultados estéticos obtenidos a partir de diversos tratamientos.

En este contexto, la empresa Enco está especializada en la fabricación de equipos de estética y de medicina estética, con una posición reconocida en el mercado nacional e internacional. Desde 1985, Enco se ha profesionalizado en el desarrollo de equipos de presoterapia, de endomasaje, de ultrasonido, de radiofrecuencia y de otros equipamientos de última tecnología para medicina estética.

Fabricantes de equipos estéticos Con una dilatada experiencia de más de 37 años, la empresa Enco trabaja en la industria de la estética profesional, desarrollando equipamiento de última generación para llevar a cabo distintos tratamientos estéticos. De la mano de esta tecnología avanzada, la compañía ha enfocado sus esfuerzos en desempeñar un papel protagonista en el mercado de la medicina estética, convirtiéndose en un aliado para los profesionales del sector. Para alcanzar esta meta, Enco se ha especializado en la producción de equipos que proporcionan un servicio de calidad y resultados efectivos en cada tratamiento.

La especificidad de cada aparatología permite ejecutar procesos personalizados, con la eficacia y profesionalidad que demanda el público actual, ya que cada uno ocupa un rol clave en tratamientos faciales y corporales de celulitis, sobrepeso, bronceado, depilación, entre otros.

Equipos de presoterapia y endomasaje Entre la aparatología más destacada y vendida de Enco se encuentran sus equipos para tratamientos corporales de lipoescultura. Por un lado, el Presojet Morfologic Pro+ y el Marcc Press son equipos de presoterapia ideales para obtener diferentes beneficios y, además, mejorar la circulación, la hidratación y el modelado del cuerpo.

Por otro lado, el Dermajet Morfologic y el Dermajet Pro+ aplican la terapia combinada de Endomasaje Ultrasonic para ejecutar un masaje del interior al exterior de la hipodermis, proporcionando resultados más rápidos y sin dolor. Esta tecnología no solo reduce la celulitis y el contorno, sino que también mejora el tono y la elasticidad de la piel y aumenta la irrigación sanguínea.

La evolución de los equipamientos de Enco ha dado paso a una expansión de la empresa a nivel internacional, insertándose no solo en el mercado de la medicina estética, sino también en la industria cosmética. Los productos Enco han sido desarrollados para potenciar los resultados de sus equipos, brindando un tratamiento integral efectivo que garantiza el cuidado estético de la mano de tecnología de vanguardia.



