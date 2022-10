La publicidad SEM o cómo comenzar a anunciarse con Google Ads Emprendedores de Hoy

En el mundo del marketing digital, posicionarse en los primeros resultados de búsqueda de Google es el sueño de cualquier compañía que disponga de página web. En el ambicioso y largo camino para alcanzar dicha meta, los profesionales del marketing digital suelen emplear dos tipos de estrategias: posicionamiento SEO y publicidad SEM.

Mientras el posicionamiento SEO se basa, principalmente y entre otros muchos aspectos, en diseñar contenido para conseguir posicionar la página web de forma orgánica, la publicidad SEM a través de plataformas como Google Ads o Bing Ads permite destacar rápidamente la página web de cualquier empresa en los primeros resultados de búsqueda en función de las palabras clave que empleen los usuarios en el buscador. Aunque parezca sencillo, lo cierto es que la mayoría de empresas fracasan estrepitosamente con sus campañas de anuncios, pues solo profesionales cualificados saben cómo diseñar adecuadamente un Plan de Publicidad SEM y llevarlo a cabo con garantías. Para ello, las empresas de perfil industrial pueden contar con el apoyo de BCM Marketing, una agencia de marketing industrial ubicada en Barcelona y especializada en diseñar planes de publicidad SEM y de seguimiento de campañas para empresas que operan en el sector industrial.

¿Qué es la publicidad SEM? El Search Engine Marketing o publicidad SEM es también conocido como marketing en buscadores. Este tipo de estrategia de publicidad online se refiere al uso de campañas de anuncios en motores de búsqueda de Internet –principalmente Google–, que ayudan a mejorar la visibilidad y con ello la atracción de tráfico al sitio web de la empresa.

Para llevar a cabo una campaña de anuncios con Google Ads, por ejemplo, la empresa anunciante o la agencia de marketing contratada debe planificar el uso de palabras clave por las que se pujará –de forma manual o automática–, además de asignar un presupuesto mensual y monitorear los resultados de la campaña para saber si debe intervenir en ajustar el presupuesto, añadir nuevas palabras, eliminar palabras detectadas como negativas, etc.

¿Cuáles son las ventajas de la publicidad SEM para empresas del sector industrial? La principal ventaja de emplear campañas de anuncios en buscadores para cualquier empresa es la posibilidad de atraer un mayor volumen de tráfico al sitio web o página de aterrizaje, además de mejorar la visibilidad de la marca a través de las impresiones de los anuncios. Siendo el objetivo máximo de la publicidad SEM aumentar el tráfico hacia la página web, no es de extrañar que el objetivo secundario de iniciarse en el marketing de buscadores sea al mismo tiempo una consecuencia lógica del mayor volumen de tráfico: las conversiones. Gracias a las campañas de anuncios, una empresa del sector industrial –que comúnmente se encuentra mal posicionada orgánicamente (a nivel SEO)– puede aparecer como destacada en los resultados de búsqueda y conseguir atraer nuevos usuarios hacia su sitio web para que estos entren en el llamado funnel o embudo de conversión.

Posicionarse como destacado en los resultados de búsqueda empleando la publicidad SEM es, además, relativamente sencillo y rápido. Si bien es necesario contar con profesionales expertos en marketing digital, los primeros resultados de las campañas de anuncios no tardan en surtir efecto.

Buscar apoyo en una agencia de marketing especializada Contar con el apoyo de agencias especializadas en diseñar estrategias de publicidad SEM para empresas industriales, como es el caso de BCM Marketing, es fundamental para asegurar el éxito de los anuncios. Son profesionales que se ocupan de diseñar la campaña, crear una página de aterrizaje específica pensada para favorecer las conversiones en el sitio y de monitorear y ajustar la campaña en todo momento.



