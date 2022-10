La disfunción eréctil, un predictor de problemas cardiovasculares Emprendedores de Hoy

Los hombres se refieren a la disfunción eréctil como uno de los mayores problemas que afectan a sus relaciones de pareja. Aproximadamente, el 20 % de los hombres mayores de edad sufren esta patología, lo cual evidencia la necesidad de encontrar soluciones efectivas para su tratamiento.

ROC Clinic es una de las clínicas de urología más avanzadas del país, que presenta una grandiosa actividad asistencial para ayudar a los hombres a encontrar la causa del problema y crear una solución.

¿Cuál es la relación de la disfunción eréctil con la obesidad y enfermedades cardiovasculares? La disfunción eréctil o impotencia es la incapacidad de lograr y mantener lo suficientemente rígidas las partes íntimas para poder tener relaciones satisfactorias con la pareja. A pesar de que no es común que los hombres hablen del tema, es un problema que muchos experimentan y no solo afecta su vida sexual, sino su nivel de autoestima. Sin embargo, es una condición que puede ser tratada y corregida, debido a que existen razones médicas por las que se produce esta patología.

Los problemas cardiovasculares representan unos de los principales factores que pueden producir dicho malestar. Para lograr una adecuada función de las partes íntimas, debe haber una fluida entrada de sangre al órgano, y cuando existen afecciones cardiovasculares, se producen fallos en la acción vasodilatadora que la obstruyen.

La obesidad es otra de las causas más relevantes que producen disfunción eréctil por diversos motivos. En primer lugar, los hombres obesos tienen niveles reducidos de testosterona, la principal hormona masculina. Por otro lado, el sobrepeso acelera el proceso de obstrucción arterial y, por tanto, de problemas de disfunción eréctil. Tanta es la influencia de la obesidad en la disfunción, la fertilidad y la calidad de vida que es uno de los temas a tratar en el 12th European Congress of Andrology por parte del doctor Eduardo García Cruz, urólogo experto en la Unidad de Andrología y Cirugía Reconstructiva de ROC Clinic.

Este congreso reúne a cientos de andrólogos y científicos de todo el mundo para compartir investigaciones básicas, traslacionales y clínicas de vanguardia de todas las áreas de la andrología. Este evento se desarrollará en la ciudad de Barcelona del 19 al 21 de octubre del 2022.

La disfunción eréctil no solo es un problema para las relaciones íntimas de las personas, sino un síntoma que indica la presencia de otras enfermedades como las cardiovasculares. Debido a esta realidad, es fundamental asistir a centros profesionales especializados en andrología para identificar las causas del problema y empezar el tratamiento adecuado.



