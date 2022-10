Un ambiente cálido y acogedor con las chimeneas metálicas de DAE Emprendedores de Hoy

La apariencia del hogar, especialmente en sus zonas interiores, es un aspecto que no solo define la imagen y ambiente que proyecta la vivienda, sino que además es fundamental para ofrecer a sus habitantes confort y bienestar.

En ese sentido, el mobiliario interior constituye una pieza fundamental para construir esta ambientación.

Una de las empresas con un repertorio completo en este tipo de productos es DAE, una firma especializada en este ámbito, que cuenta con excelentes opciones en mobiliario interior para decorar con las últimas tendencias el hogar, especialmente con sus productos estrella; las chimeneas metálicas para interiores.

Amplio catálogo de productos de alta calidad DAE es una editora de diseño que se dedica a la fabricación y comercialización de mobiliario interior. Su catálogo cuenta con una variada serie de productos en este ámbito, como mesas, sillas, estanterías, muebles e, incluso, algunas piezas decorativas. Todos ellos representan productos destacados tanto a nivel estético como funcional, con los que se puede configurar un ambiente y personalidad propios en cada hogar. Además, muchos de estos productos combinan a la perfección con su principal especialidad; las chimeneas para interiores.

Este tipo de chimeneas constituyen una excelente forma de generar un ambiente elegante, cálido y acogedor en la vivienda. Estas, además, pueden adaptar a distintos espacios o ubicaciones, ya que existen modelos en varios tipos, como chimeneas de esquina, centrales, frontales o incluso suspendidas. Todas ellas ofrecen un diseño seguro para su funcionamiento con leña y su cuerpo está particularmente estructurado para funcionar como una caja de resonancia, que potencia los sonidos del crepitar generados por las brasas, lo que crea un ambiente profundamente inmersivo en la calidez del fuego.

Un concepto de diseño que ofrece un toque único a cada hogar La variedad en el catálogo de DAE refleja la virtud estética y funcionalidad de sus diseños, los cuales, no obstante, se expanden más allá de este repertorio, ya que su más destacada especialidad radica en sus diseños de autor en mobiliario de interior. Varios de sus diseñadores destacan por sus innovadoras propuestas, que incluyen elementos de mobiliario típicamente considerados antiguos, como las chimeneas metálicas, para rescatarlos desde un nuevo enfoque, adaptado a la actualidad.

Ejemplo de ello son productos como la silla Parábola, desarrollada en 1931 por Luis Martínez-Feduchi y Javier Feduchi para el prestigioso Hotel Hilton de Madrid, y rediseñada en 2016 por Belén Moneo Feduchi para DAE. Del mismo modo, el Perchero GERMAINE de 1968, confeccionado por Oscar Tusquets y Lluis Clotet a pedido del reconocido fotógrafo Maspons, y reelaborado a su vez en 2018 por los diseñadores de esta compañía.

Pese a su atemporalidad, estas piezas de mobiliario siguen posicionándose a la vanguardia de la decoración y sus líneas no dejan de estar a la moda, con lo que ofrecen a cualquier hogar una atmósfera envolvente con un marcado toque de elegancia y exclusividad.



