Emailing Network se expande en los mercados de Alemania y Estados Unidos

lunes, 3 de octubre de 2022, 11:04 h (CET)

Cuando las personas y empresas no cuentan con el conocimiento y los medios necesarios para llegar a su público objetivo, generar tráfico online puede convertirse en un verdadero reto.

En estas situaciones, una buena opción es contratar a expertos en el área que sepan cómo aumentar la visibilidad y la reputación de una marca. En España, la compañía Emailing Network se especializa en la prestación de soluciones de publicidad digital, a través de campañas multicanal, vídeo inmail, monetización de bases de datos y un uso correcto del CRM.

¿Qué soluciones de publicidad digital ofrece en el mercado alemán y estadounidense? Emailing Network ha trabajado durante muchos años en los mercados de países como Italia, Francia, Reino Unido, España, Alemania y Estados Unidos, prestando servicios de publicidad digital eficaces. Para estos dos últimos países, la empresa estima un crecimiento en la facturación del 35 % en este año 2022, dentro de las compañías con las cuales trabaja.

Uno de los medios principales para lograr dicho crecimiento es la optimización de sus campañas multicanal de opt-in e-mails. A su vez, esta empresa ofrece a sus clientes de Alemania y Estados Unidos la construcción de vídeos inmail que generen un mayor conocimiento de sus marcas. Es importante mencionar que, actualmente, los vídeos están ganando popularidad en el área de la publicidad digital, ya que permiten transmitir emociones y los valores de las marcas y generan experiencias interactivas únicas.

Emailing Network ayuda a sus clientes a crecer Las campañas multicanal de opt-in e-mails y los vídeos inmail son bastante precisos cuando se busca construir una publicidad digital rentable, estratégica y altamente efectiva. Sin embargo, estos no son los únicos medios que utiliza Emailing Network para generar un mayor desarrollo en el ámbito online de sus clientes de Alemania y Estados Unidos. La monetización de bases de datos también forma parte de las estrategias de esta compañía para ayudar a las empresas a ofrecer un contenido original y personalizado. Dicho contenido no solo incrementa el tráfico de usuarios de una web, sino que permite un aumento significativo en el ahorro de tiempo y dinero en las compras onlinede los mismos. A su vez, cuentan con un CRM exclusivo que ofrece una gestión más eficiente de los sitios web de sus contratistas. Dicha gestión es realizada por un equipo de profesionales que tienen experiencia en el ámbito publicitario y digital.

Emailing Network es una editorial digital que utiliza estrategias de marketing como e-mail marketing, social media, gestión de bases de datos y uso de CRM personalizados para maximizar la publicidad online de sus clientes. Hasta ahora, sus canales digitales han conseguido más de 179 millones de opt-in e-mails, lo cual ha aumentado en gran medida la reputación de esta empresa.



