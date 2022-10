La nueva línea de proteínas de Big Suplementación en colaboración con Cacaolat Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 11:02 h (CET)

Cacaolat es una marca histórica famosa por haber lanzado, en 1933, el primer batido de leche y cacao del mundo.

Desde entonces, han desarrollado una imagen reconocible por distintas generaciones de niños y jóvenes que han elegido este producto para sus desayunos y meriendas. Además, por primera vez en la historia, el sabor de Cacaolat está presente en una línea de suplementos deportivos.

En este sentido, la firma Big ha anunciado un acuerdo de cooperación y cobranding con esta tradicional marca de batidos. De esta manera, la nueva línea de proteínas de Big Suplementación cuenta con el sabor auténtico de Cacaolat. Además, estos productos son muy bajos en grasas e hidratos de carbono y proporcionan un alto aporte de proteínas.

Sabor a Cacaolat en los productos de la nueva línea de Big suplementación Esta nueva línea de productos integra una edición limitada que solo está disponible en la tienda online de Big. En total, son 3 suplementos que vienen con el sabor de Cacaolat, que continúa respetando su sencilla fórmula de leche letona de granjas de cercanía y cacao de calidad premium producido de modo sostenible.

Uno de ellos es el CFM Iso Zero, que es una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional. Este complemento es altamente soluble y tiene un sabor neutro al que el equipo de aromistas de Big ha añadido el sabor de Cacaolat. Asimismo, no contiene azúcares ni aspartamo y su contenido de lactosa es bajo (menos de 0,5 gramos cada 100 de producto).

Micellar Casein es otro de los productos que integra esta línea premium. En este caso, la combinación incluye caseína y un concentrado de suero de leche que asegura un aporte extraordinario de proteína. Se trata de un complemento que es superior en cuanto a sabor, solubilidad y estabilidad térmica. Además del sabor de Cacaolat, este suplemento cuenta con caseína Solmiko de Glanbia Nutritionals y un extra de Volactive de Volax.

A su vez, Only Whey Zero de Big es uno de los productos históricamente más vendidos por esta marca. Está elaborado con la proteína UltraWhey 80 Instant de Volactive, que es uno de los mejores concentrados de suero del mercado. Además, dispone de la novedosa patente Tolerase L-Lactasa, que es una formulación con enzimas de lactasa que optimiza la digestión de la lactosa contenida en el suero. Hoy en día, este producto también cuenta con el sabor especial de Cacaolat.

Big destaca en el sector de la suplementación deportiva De esta manera, esta empresa es la única que cuenta con un acuerdo de este tipo con Cacaolat. Este hecho sigue en línea con la política de desarrollo de esta compañía, que ya había firmado acuerdos similares con Fiesta, Conguitos y Lacasitos para otras líneas de Big suplementación. Gracias a estos entendimientos, Big se ha posicionado como uno de los referentes en calidad, desarrollo e innovación de su sector.



