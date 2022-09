Ayuda para la compra de piso en la Comunidad de Madrid, con House XXI Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 12:41 h (CET)

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el plan Mi Primera Vivienda para ayudar a los jóvenes menores de 35 años que, a pesar de tener solvencia económica, no cuentan con los ahorros suficientes para emanciparse y conseguir su primer hogar. Mediante un acuerdo con distintas entidades financieras, el gobierno regional ofrece una garantía para que sea posible conceder hipotecas que cubran hasta el 95 % del valor de una propiedad.

A través de la inmobiliaria House XXI es más sencillo acceder a esta ayuda, ya que esta empresa cuenta con un equipo de asesores y expertos financieros que facilita el acceso a distintos tipos de hipotecas. Esta firma también se especializa en la compraventa de inmuebles y cuenta con una amplia cartera de propiedades que resultan ideales para los jóvenes que buscan su primer piso en Madrid.

Los requisitos para acceder al plan Mi Primera Vivienda La inversión total que ha anunciado el Consejo de Gobierno es de 18 millones de euros, un 50 % más que lo previsto inicialmente. A su vez, las solicitudes deben presentarse durante el último trimestre de 2022. Los interesados tienen que acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid, de manera continuada e ininterrumpida, durante los últimos 2 años. Además, no pueden tener otra casa en propiedad dentro del territorio español.

Este programa aplica para la compra de propiedades cuyo valor no supere los 390.000 €, ya sea teniendo en cuenta la cantidad de tasación o el precio de compraventa. Los préstamos para la adquisición de los inmuebles serán otorgados por los bancos que se hayan adherido al convenio y cubrirán más del 80 % del importe del piso, con un tope del 95 %.

Otras ayudas de las que se pueden beneficiar los jóvenes menores de 35 años en Madrid El plan Mi Primera Vivienda forma parte de la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2022-2026 de la Comunidad de Madrid. Dentro de este programa también se contemplan ayudas para jóvenes que alquilan un piso en Madrid.

En este sentido, el plan Bono Joven de Alquiler consiste en una ayuda de 250 € mensuales durante 2 años dirigida a menores de 35 años que arriendan un inmueble o una habitación. Para acceder a este bono, es necesario contar con una fuente regular de ingresos que no alcance los 24.318,84 € al año. También es necesario demostrar, al menos, 3 meses de vida laboral en los 6 meses anteriores en el momento en el que se presenta la solicitud de ayuda.

Por medio de los servicios de los especialistas de la inmobiliaria House XXI es más fácil acceder a las ayudas y a la financiación que necesita un joven menor de 35 años para adquirir su primer piso en Madrid.



