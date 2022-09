Las barbacoas de pellets están revolucionando el mercado por sus ventajas al cocinar con fuego indirecto Emprendedores de Hoy

Hoy en día, las actividades al aire libre están en auge, por eso las barbacoas se presentan como una buena opción para amenizar estas veladas.

Dicho estilo de cocina consiste en preparar carnes, verduras o pescados al calor del fuego directo.

El problema de esta práctica es que al cocinar directamente con el fuego se acaba quemando la comida por fuera, secándola o dejándola poco hecha, haciendo esta tarea bastante complicada. La solución llega con las barbacoas de pellets, ya que su fuego indirecto, el control de las temperaturas en todo momento y el aroma a madera, junto a que todo este proceso es automático y fácil de controlar. Desde el panel de control convierten la difícil tarea de una barbacoa en un juego de niños. Al respecto, tiendas especializadas como Barbecue World, cuentan con dichos modelos.

Ventajas de las barbacoas de pellets El pellet es un combustible ecológico y económico, elaborado a partir de serrín seco y sin ningún aditivo, ya que se utiliza la lignina que contiene el mismo serrín como aglomerante, el serrín se comprime a una alta presión para dar forma. El uso de las barbacoas de pellets es cada vez mayor, ya que le proporciona un gusto y un aroma a los alimentos gracias a la quema del pellet otorgando aromas a madera. Además, ofrecen una gran variedad de pellets, como de manzano, cerezo, carbón o barril de whiskey, entre otros.

Asimismo, al ser barbacoas que están conectadas a la red eléctrica, permiten controlar las temperaturas de la barbacoa con total libertad desde un panel de control que se encargará de suministrar el combustible que necesite para conseguir las temperaturas buscadas, sin necesidad de estar encima, un proceso automático que permitirá estar más con los invitados.

Otro beneficio que ofrece este tipo de parrillas es la seguridad. Al no utilizar gas ni fuego directo, no hay riesgo de explosión ni de una llamarada provocada por el contacto de la grasa con el fuego. Convirtiendo este tipo de barbacoas en una alternativa muy segura.

Los modelos suelen estar equipados con ruedas para facilitar el traslado, ya que suelen ser barbacoas bastantes pesadas.

¿Cómo identificar a las mejores barbacoas de pellets? Actualmente, se pueden encontrar modelos versátiles que incluyen un panel de control digital con monitorización a través de una app móvil. Algunos diseños cuentan con 2 alturas de parrillas, lo que ofrece mayor espacio para la cocción.

Por otro lado, las rejillas de la mayoría de estas barbacoas cuentan con un revestimiento de porcelana para que los alimentos no se peguen y retengan mejor el calor. Los ejemplares más avanzados incluyen las opciones de conectar sondas directamente al panel de control ayudando a hacer recetas mucho más complejas con la mayor precisión.

En esta tienda online de barbacoas, los clientes aficionados a las barbacoas de pellets pueden encontrar modelos con las características antes mencionadas. El negocio también comercializa accesorios como fundas, bandejas, ganchos y espátulas, con envíos a España y Portugal.

Las barbacoas de pellets son grandes aliadas en las reuniones familiares y sociales. Gracias a la sazón que aporta a los alimentos, los modelos se han convertido en el complemento ideal de los amantes de la cocina exterior.



