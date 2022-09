¿Cómo elegir el mejor sistema de limpieza industrial para empresas?, por Envitec Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La limpieza industrial es fundamental para cualquier industria, pues permite mantener en perfectas condiciones las instalaciones y evita posibles inconvenientes en el funcionamiento de la maquinaria.

Por ese motivo, no solo resulta determinante la capacidad del personal, sino también la calidad de la maquinaria que se utilizan para llevar a cabo la tarea. Con relación a esto último, una de las empresas referentes en el sector es Envitec, la cual destaca por sus servicios de venta, alquiler y mantenimiento de equipos de limpieza.

Esta firma cuenta con un amplio catálogo de maquinaria y opera tanto en la región de Murcia, lugar donde está ubicada, como en la provincia de Valencia.

Envitec: una garantía en limpieza industrial Una de las características que distingue a Envitec en el mercado es que distribuye de forma oficial productos que pertenecen a marcas de primer nivel en el sector, como Fimap, Menikini, Depureco y Pulitecno.

Además, uno de los valores diferenciales que la firma ofrece a sus clientes es el asesoramiento personalizado. De esta manera, el objetivo es que las personas no adquieran cualquier producto, sino el más indicado, según los requerimientos de la industria.

Con relación a las maquinarias, el producto estrella que tiene la compañía es la fregadora industrial. Esta tiene diversas presentaciones y se puede adaptar tanto a pequeños espacios como a grandes superficies. En este sentido, estas son de gran utilidad para supermercados, comercios, restaurantes, comedores, cocinas, fábricas, almacenes de diversos rubros y talleres mecánicos, entre otros negocios.

La firma también ofrece otros tipos de maquinaria como barredoras industriales y viales, máquinas desinfectantes, aspiradoras comerciales e industriales, hidrolimpiadoras, vaporetas industriales y máquinas rotativas.

Servicios de calidad para la industria Con un enfoque centrado en proporcionar lo mejor a los clientes, Envitec ofrece una amplia variedad de servicios que se ajustan a cada requerimiento.

Uno de ellos es la venta de maquinaria, instancia en la que destaca el asesoramiento específico para adquirir un sistema profesional. No obstante, también se puede acceder al alquiler de equipos, un sistema rápido y efectivo para quienes no tienen la necesidad de una limpieza constante.

En la misma línea, la empresa también cuenta con un equipo de especialistas capacitados para desarrollar tareas de servicio técnico de maquinarias. Este proceso se realiza con responsabilidad y compromiso, garantizando la calidad en el funcionamiento a futuro.

Por otra parte, Envitec garantiza un sistema de financiación a los clientes, otorgando facilidades para que las compras sean efectivas. Esto hace que la empresa no solo destaque por su calidad, sino también por su preocupación constante por dar la mejor atención al público.



