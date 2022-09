Charter Boat by Espai Nautic incorpora nuevos barcos y zonas de chárter para la temporada 2023 Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los servicios disponibles en las Islas Baleares a la hora de planificar vacaciones pueden transformar unos días sencillos de sol y playa en una experiencia de lujo. Entre las opciones más elegidas por los turistas que buscan pasar unas vacaciones extraordinarias, se encuentra el alquiler de barcos en Baleares.

La compañía Charter Boat by Espai Nautic brinda la posibilidad de navegar en yates, catamaranes y veleros privados con distintas opciones de alquiler y servicios. Con asesoramiento profesional, Charter Boat acompaña a sus clientes en la decisión, para elegir el barco adecuado, que se adapte cada necesidad y expectativa.

Charter Boat by Espai Nautic ya prepara la nueva temporada de chárter 2023 Ya finalizando una temporada exitosa de verano, la empresa especializada en el alquiler de barcos veleros, catamaranes y yates en las Islas Baleares, prepara su flota para los días de invierno, con mejoras, renovaciones y ampliaciones.

Para la nueva temporada, Charter Boat by Espai Nautic está incorporando nuevos barcos y nuevas zonas de chárter. Esto significa que amplían su radio de acción, expandiendo la posibilidad de navegar por nuevos territorios.

Disfrutar de las maravillas de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca a bordo de un barco de lujo es la mejor forma de conocer estos lugares paradisíacos desde otro punto de vista, ya sea con familia, amigos o en pareja.

Se trata de una experiencia inolvidable e inigualable, para la cual Charter Boat pone a disposición su servicio de alquiler de barcos chárter, preparados especialmente para la siguiente temporada.

Recorrer las Islas Baleares en un barco privado, una experiencia exclusiva Navegar por las aguas que rodean las Islas Baleares permite descubrir nuevos paisajes, playas y vegetación, con la tranquilidad y libertad de trasladarse en un barco privado con todas las comodidades.

Después de definir el punto de partida y de llegada, así como también las fechas, la cantidad de tripulantes y el tipo de barco a solicitar, Charter Boat gestiona el alquiler del barco adecuado.

Para aquellas personas que deseen viajar a bordo de un barco de chárter, pero no cuenten con experiencia como navegantes, pueden contratar el servicio de un patrón profesional. El beneficio de alquilar un barco con patrón es que esta persona será la responsable de garantizar un traslado seguro y, además, podrá enseñar al tripulante las maniobras adecuadas para aprender a navegar. Por otro lado, al alquilar un yate o un velero se puede incluir el servicio de un marinero, responsable de las tareas de cocina y limpieza.

Según el presupuesto, las expectativas y la experiencia de los tripulantes, Charter Boat cuenta con una elevada oferta de embarcaciones y conocimiento de todos los servicios adecuados, para garantizar una experiencia sin igual sobre el mar, durante la próxima temporada.



