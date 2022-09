El UI/UX Designer es una de las profesiones que más va a acelerar los negocios digitales Emprendedores de Hoy

Entrevista a Hermel Balcázar, Presidente Ejecutivo y CEO de AICAD Business School, afirma que el UI/UX Designer es el ADN en el escenario de las nuevas generaciones de negocio de internet, porque es el profesional que se encarga de supervisar la experiencia de los usuarios que interactúan con una web o una app o incluso con un producto o servicio.

El UI/UX Designer es la clave del éxito para las empresas que apuestan por entender al usuario digital sea nativo o analógico. No cabe duda de que esta es la carrera con mayor aceleración que está por llegar al mercado del trabajo, afirma el experto.

Actualmente, según diversos estudios sobre comportamiento del consumidor digital, la relación empresa-usuario no es del todo óptima al comprar algo o visitar una web. Estas interacciones centradas en la experiencia de usuario tienen que conectar emociones o sentimientos que generen un vínculo que es el responsable de que esa experiencia sea lo mejor posible. Por esta razón, las empresas deben contratar expertos UI/UX Designer que también tengan habilidades transversales, entre ellas: liderazgo, trabajo en equipo, gestión del estrés para trabajar bajo presión y otras focalizadas principalmente en entender la psicología del consumidor.

Diseñar un producto o interfaz va mucho más allá de hacer diseños visualmente bonitos o intentar sorprender sin tener en cuenta la opinión y los gustos del usuario final. Se debe analizar, estudiar, testar y ponerse en la piel del otro para que los proyectos en el internet de hoy puedan sobrevivir.

Un UX/UI Designer debe ser especialista en optimizar un producto o servicio digital, pero conectado con el usuario final para crear experiencias positivas y duraderas.

P- Lo primero, bienvenido Hermel Balcázar. Para contextualizar, por qué desde AICAD Business School consideráis que el UX/UI Design, que se centra en la experiencia de usuario, es una disciplina, además de nueva, de las más demandadas en el trabajo de los próximos años. ¿Crees que el diseño web tradicional se ha quedado atrás?

R. Gracias por contactarme. Te comento que trabajar en un entorno académico internacional como es el caso de AICAD Business School, que operamos en más de 40 países, nos lleva a vivir investigando y viajando por el mundo para analizar con más certeza dónde estarán las tendencias del futuro del trabajo y qué formación va a ser decisiva para las próximas generaciones de jóvenes que ahora mismo deben tomar decisiones acerca de qué estudiar y dónde. Por esta razón hemos desplegado nuestros recursos para preparar de forma rigurosa al investigador de usuario (UX research y UX designer) como un perfil emergente que no dudo será uno de los más demandados entre las profesiones digitales, dejando muy atrás a la carrera de diseño tradicional.

P- ¿Será una profesión de mucho peso en el mundo corporativo o empresarial?

R. Sin duda. Si hablamos de un perfil UX/UI estamos hablando de un perfil UX research, un investigador de usuarios que debe formarse de manera polivalente, que debe entender en profundidad la cultura organizacional donde trabaja para, a partir de allí, investigar la mentalidad y las necesidades del usuario y saber cómo conectar los objetivos de negocio de la empresa con la experiencia que busca el cliente, que no es otra que sentirse feliz cuando busca adquirir un servicio a través de medios digitales.

P- Cuando se habla de experiencia de usuario, UX, y diseño de interfaces, UI, esto muchas veces se confunde con una extensión del diseño gráfico o web, pero ¿qué se aprende en un máster universitario de UX/UI Design?

R. El Máster Oficial en Usabilidad UX Online: Analítica y Diseño Gráfico para Proyectos Web de AICAD Bussines School es un programa formativo muy completo que permite al alumno focalizar parte de su carrera en la investigación sobre el comportamiento del usuario en el entorno de transformación digital, donde las empresas van a migrar todos sus activos o casi todos, y para ser acompañadas de forma segura, buscan diseñadores expertos, capaces de entender todas las fases de UX/UI, de user research, diseño de interacción, evaluación, implementación, investigación de uso y manejo de interfaces de usuarios.

P- ¿Cuáles son los objetivos del Máster Oficial en Usabilidad UX Online: Analítica y Diseño Gráfico para Proyectos Web?

R. Los alumnos aprenden a dominar los mecanismos de diseño centrados en la mejora de la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia de usuario, para despuntar en el diseño de interfaces de usuario, comunicación y adaptación de soluciones que les permita conocer las distintas áreas dentro del campo del diseño gráfico aplicado al entorno digital, para que no pasen desapercibidos todos estos elementos que forman parte del diseño gráfico que realiza un UX/UI Designer y que son esenciales para que una web sea útil, visualmente atractiva y funcional, tanto en entorno desktop como en el entorno de dispositivos móviles. Estos objetivos en una formación de nivel avanzado son decisivos para conseguir profesionales bien capacitados que puedan ser una punta de lanza en los proyectos digitales de cualquier empresa innovadora.

P- ¿A quién va dirigido y qué requisitos debe tener el alumno para poder matricularse en el máster?

R. Principalmente el Máster Oficial en Usabilidad UX Online: Analítica y Diseño Gráfico para Proyectos Web está orientado a diseñadores, ingenieros, programadores, expertos en marketing, directores tecnológicos y personal que están trabajando en la innovación de productos o servicios y que buscan especializarse para mejorar la competitividad de sus empresas, pensando desde una visión cliente.

El requisito para acceder al máster es estar en posesión de un título universitario oficial español, europeo o de cualquier otro país del mundo donde el alumno haya estudiado, y que tenga un grado oficial. Para acceder al máster, el alumno tiene todas las ayudas que se canalizan a través de Fundación AICAD, desde descuentos parciales por becas, hasta crédito solidario, donde no tienen que asumir costes por préstamos bancarios.

Más información AICAD Business School es una Full-Stack Higher Education Company, cuya actividad se mueve en más de 40 países y en diversos escenarios de la formación ejecutiva en Europa, Asia, África y el Continente Americano.

AICAD Business School, es una Escuela Internacional de Negocios, imparte por toda España la formación presencial, online, mixta y vía webinar, con programas «a la medida» y está posicionada como una institución especializada en la implementación de proyectos de tecnología educativa digital.

Dispone de un cuadro docente cualificado, capacitado para satisfacer las exigencias profesionales de sus clientes y aportar soluciones a sus necesidades particulares, con capacidad de visión 360º. Aporta valor a las marcas y prestigio profesional a las empresas asociadas en toda España, en el desarrollo de sus promociones, ofrece formación bonificada para las empresas, bolsa de trabajo, convenios y acuerdos académicos universitarios.

Su patrimonio más valioso son las personas: investigadores, profesores, profesionales, alumnos y directores de negocio asociados a nivel internacional, que generan ideas, proyectos e iniciativas, al servicio de una formación de excelencia que contribuye al desarrollo público y a la transformación social.

El contacto para medios de prensa se puede realizar a través de su teléfono móvil o mediante el correo electrónico a dircom@aicad.es.



