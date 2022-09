Conseguir vehículos de ocasión de la mano de Checkar Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Adquirir vehículos de ocasión supone una buena oportunidad de resolver un problema de transporte invirtiendo poco dinero.

Sin embargo, también implica para el comprador una serie de desafíos importantes debido a que los timos están a la orden del día. Empresas especializadas como Checkar advierten que una mala decisión puede representar un severo daño económico e incluso legal.

Coches con el cuentakilómetros retocados, documentos forjados del vehículo, averías ocultas, venta de unidades robadas o con créditos impagados son una amenaza para los compradores, sobre todo, entre los usuarios que no tienen los medios o la experiencia para descubrir a tiempo alguno de estos ilícitos.

Checkar asesora a los compradores con los coches de ocasión Checkar asesora a los compradores con todo tipo de vehículos de ocasión: motocicletas, turismos, todoterrenos 4×4 y furgonetas camperizadas, entre otros.

La compañía Checkar surgió para atender la realidad del mercado español. Los promotores de esta iniciativa empresarial la definen como una solución integral para todas aquellas personas que deseen adquirir vehículos de ocasión, pero no disponen de los conocimientos o medios suficientes para cerciorarse del estado en el que se encuentra el vehículo que desean adquirir. El objetivo de la firma es la de aportar una total seguridad y confianza a sus clientes a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano.

Los expertos de la firma aseveran que para asistir a sus clientes, adaptan sus servicios en función del presupuesto y las necesidades técnicas del comprador. Checkar les acompaña durante todo el proceso de compra: Desde la búsqueda, inspección del vehículo hasta la tramitación del cambio de titularidad. Ayudando de esta forma a los clientes a escoger la mejor opción disponible en el mercado, todo esto, sin necesidad de que el cliente se tenga que desplazar.

Lo que el mercado estaba necesitando El equipo de Checkar hacen mucho hincapié en la revisión mecánica del vehículo, llevada a cabo por especialistas que se desplazan hasta donde se encuentra el vehículo para evaluar su estado y detectar a tiempo los posibles problemas que pueda tener el vehículo, ya que muchas de los problemas se descubren en esta etapa.

Checkar ha tenido una acogida muy positiva en el mercado debido a su modelo de negocio innovador. No son un intermediario en la compraventa de vehículos de ocasión, sino que lo que consiguen es que los compradores sepan exactamente en qué estado se encuentran estos vehículos a la hora de adquirirlos.

Para la compañía, los buenos resultados se deben a que, desde un principio, diseñaron un servicio que se adaptaba perfectamente a las necesidades del mercado. Además, realizan su evaluación apoyándose en los más modernos equipos de scanner profesional para hacer una inspección exhaustiva. Al finalizar la inspección, contactan con el cliente para posteriormente hacerles entrega de un dossier en el que se agrupan todos los puntos tratados junto con imágenes y comentarios en menos de 48 horas.

Otro de los puntos que ha operado a favor de Checkar es que sus servicios son muy económicos. Todo lo han configurado de una forma muy sencilla que se resume en apenas 5 pasos. El primero es la solicitud de la inspección, luego se ponen en contacto, revisan el vehículo y entregan el informe detallado. Por último, si el cliente está listo para comprar, se pueden encargar de todo el trámite para el cambio de titularidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conseguir vehículos de ocasión de la mano de Checkar Clínica Axial, centro de fisioterapia deportiva en Barcelona, explica la importancia del masaje deportivo Tres consejos para preparar marisco congelado correctamente con Mariscos Apolo Rutina facial eficaz, de la mano de JK Natural Care Software para secaderos de jamones y fábricas de embutidos